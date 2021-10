Oblast podpirajo manj kot trije od desetih vprašanih

Kako polariziran je slovenski politični prostor in katere stranke najbolj delijo državljane? Naša včerajšnja javnomnenjska raziskava je pokazala tudi aktualna razmerja moči najmočnejših strank in – kot vsak mesec – velik delež neopredeljenih, ki že tradicionalno predstavljajo največjo politično skupino. Ti predstavljajo 20,9 odstotka. Prva je SDS z 18,6-odstotno podporo, sledijo ji SD, Levica, LMŠ, NSi in SAB.