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Kako bi glasovali Slovenci, če bi bil superreferendum to nedeljo?

Ljubljana, 23. 10. 2026 20.25 pred 42 minutami 1 min branja 19

Avtor:
Anže Božič
Glasovanje na referendumu

Kdo si lahko obeta zmago na prihajajočem referendumu o razvojnem zakonu aktualne oblasti? Sindikati, ki so zahtevali ljudsko odločanje in želijo interventni zakon zavrniti, ali Janševa koalicija s podjetniki, ki poudarjajo pozitivne učinke sprememb? Na Inštitutu Mediana so za našo medijsko hišo opravili posebno anketo in izmerili, kako trenutno – še pred začetkom referendumske kampanje – razmišljajo volivci.

Najprej posvetovalni referendumi. Racionalizacijo javne uprave skupaj s tako imenovanim davčnim sidrom podpira dobra polovica vprašanih (52,8 odstotka). Petina je proti (20,4 odstotka), slaba četrtina anketirancev pa je neopredeljenih.

Še višja je podpora prepovedi nošenja burk v javnosti. To podpira skoraj 73 odstotkov volivcev (72,9 odstotka). Dobrih 17 odstotkov (17,6 odstotka) prepovedi nasprotuje, neopredeljenih pri tem vprašanju je le za vzorec.

Še bolj jasna je slika pri vprašanju, ali volivci podpirajo znižanje DDV na osnovna živila in energente. 75,7 odstotka pravi DA, 14,4 odstotka pravi NE.

Kakšna pa so razmerja glede edinega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu?

Tu gre bolj na tesno. Razvojni zakon podpira skoraj 37 odstotkov vprašanih (36,7 odstotka), 31,2 odstotka pa mu nasprotuje. Pri čemer je skoraj toliko volivcev še vedno neodločenih (27,9 odstotka) in bodo odločilni za referendumski razplet.

Podobno je pred mesecem dni sprva kazalo tudi glede referenduma o parlamentarni preiskavi, ki so ga po intenzivni predvolilni kampanji naposled tesno dobili predlagatelji. Tudi tokrat pa bo očitno napeto vse do zadnje glasovnice.

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KOMENTARJI19

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AlienTechnology
23. 10. 2026 21.09
Sem proti pacientovim umotvorbam
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
23. 10. 2026 21.03
Vedno proti desni falangi glasuje vsak normalen pošten lubi Sluwenc
Odgovori
+5
6 1
enapi
23. 10. 2026 21.02
Prejšnja vlada je znižala ddv na energente brez zapravljanja milijonov na rederendumih.
Odgovori
+2
4 2
FONDAČ
23. 10. 2026 21.01
Od vsega tega me briga samo to, kaj bom dal jutri v lonec.
Odgovori
+4
4 0
optimist11
23. 10. 2026 21.03
Če bo razvojni zakon sprejet, pomeni večjo luknjo v proračunu, adijo javno zdravstvo, ...kupili si bomo manjše lonce.
Odgovori
+0
2 2
PredsednikSveta
23. 10. 2026 20.47
Stevo odstopi!!
Odgovori
+3
7 4
petb
23. 10. 2026 20.44
V neko kolobocijo so vmešali tudi nekaj davkov, ker so mislili, da ne more biti referenduma. Ostali del pa je slab za državljane, zato so ga hoteli skriti med davke. Ali kot bi rekel Stevanović, kadarkoli referendum bo.
Odgovori
+2
7 5
JackRussell
23. 10. 2026 20.41
Verjetno v JU ni pravilna razporeditev zaposlenih. Nekje en sam dela delo za tri, drugod pa trije delo enega. Najbolj me pa moti to da slabega delavca ni mogoče odpustiti, razen iz krivdnih razlogov. Slišal sem na svoja ušesa kako je gospod iz JU rekel da on je plačan da pride v službo ne da dela. Takšen bi moral takoj dobiti brco iz službe.
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+3
4 1
NaravnaInteligenca
23. 10. 2026 20.36
Plačo nad 7500€ bruto ima v slo ~1% delovnih ljudi, razen par IT strokovnjakov in par zdravnikov, so v veliki večini s to ali večjo plačo direktorji in člani uprav, ter seveda janezi in stevoti!! O kakšni razvojni kapici je tu govora???? Direktorji razvijajo samo dolžino svoje jahte!!!
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+4
11 7
Dr.Rugelj
23. 10. 2026 20.58
Sorry ampak pojma nimaš kakšne plače imajo nekateri,...in teh je kar precej več, kot tistih 1%. Par zdravnikov ? ...vsi z več kot 20 let delovne dobe in da dežurajo imajo krepko več. Orientiraj se na vozni park pa ti bo mogoče kaj bolj jasno.
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0 0
optimist11
23. 10. 2026 21.06
Poceni rabljeni avti iz tujine niso realna slika. Vozijo jih pa v veliki meri tudi ljudje , ki ne plačujejo nobenega davka...
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
23. 10. 2026 20.35
Tale Mediana se mi zdi že malo sumljiva! Ali ni drugega ki bi delal ankete???
Odgovori
+6
8 2
kakorkoliže
23. 10. 2026 21.08
Oni napišejo kot naročnik hoče in plača.
Odgovori
0 0
Joakim
23. 10. 2026 20.35
In zakaj morajo državljani hoditi na referendume, če tisti ki bi morali o tem odločati prejemajo plačo? Npr. referendum o znižanju DDVja. Pa ga znižajte. Zakaj bi jaz zato moral hoditi na referendum?
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+12
12 0
FrancRode
23. 10. 2026 20.35
Slovenci bi glasovali "Be like a Poland", če ne bi levičarski mediji vlekli na svoje niti.
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+2
9 7
konc
23. 10. 2026 20.34
Burke naj nosijo tam, kjer je to navada in jim to očitno ustreza. Teh zaostalih navad iz preteklosti v razvitem svetu ne potrebujemo.
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+13
14 1
NaravnaInteligenca
23. 10. 2026 20.38
Koliko pa jih je videti v naših šolah?!! "0"
Odgovori
-3
5 8
Kod.
23. 10. 2026 20.45
Sploh ni važno koliko jih je videti v naših šolah,pravilno je da se ve v naprej,da pri nas to ne bo dovoljeno.Če komu to ne paše se tukaj ne naseljuje.
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+4
5 1
Bbcc12
23. 10. 2026 20.28
Če delodajalci podpirajo tak zakon potem vsak delavec ve da mora biti proti. Zato so pokojnine zraven vključili, da privabijo upokojence. Ampak zujf2 vse reši. Privilegiji za elito ostanejo.
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+2
12 10
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