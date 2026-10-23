Kako bi glasovali Slovenci, če bi bil superreferendum to nedeljo?

Najprej posvetovalni referendumi. Racionalizacijo javne uprave skupaj s tako imenovanim davčnim sidrom podpira dobra polovica vprašanih (52,8 odstotka). Petina je proti (20,4 odstotka), slaba četrtina anketirancev pa je neopredeljenih.

Še višja je podpora prepovedi nošenja burk v javnosti. To podpira skoraj 73 odstotkov volivcev (72,9 odstotka). Dobrih 17 odstotkov (17,6 odstotka) prepovedi nasprotuje, neopredeljenih pri tem vprašanju je le za vzorec.

Še bolj jasna je slika pri vprašanju, ali volivci podpirajo znižanje DDV na osnovna živila in energente. 75,7 odstotka pravi DA, 14,4 odstotka pravi NE.

Kakšna pa so razmerja glede edinega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu?

Tu gre bolj na tesno. Razvojni zakon podpira skoraj 37 odstotkov vprašanih (36,7 odstotka), 31,2 odstotka pa mu nasprotuje. Pri čemer je skoraj toliko volivcev še vedno neodločenih (27,9 odstotka) in bodo odločilni za referendumski razplet.

Podobno je pred mesecem dni sprva kazalo tudi glede referenduma o parlamentarni preiskavi, ki so ga po intenzivni predvolilni kampanji naposled tesno dobili predlagatelji. Tudi tokrat pa bo očitno napeto vse do zadnje glasovnice.