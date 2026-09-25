Volivci nenaklonjeni otoplitvi diplomatskih odnosov z Izraelom

Slika je zelo jasna. Najprej smo volivce vprašali, ali podpirajo zbliževanje odnosov z Izraelom pod novo vlado. Skoraj 40 odstotkov (38,6 odstotka) anketirancev tega sploh ne podpira. Še dodatnih 23 odstotkov (22,9 odstotka) pa temu ni naklonjenih. Skupno torej kar 61,5 odstotka vprašanih nasprotuje otoplitvi odnosov v času konflikta na Bližnjem vzhodu.

Nasprotno pa politiko aktualne Janševe vlade do judovske države zelo podpira le pet odstotkov (4,9 odstotka), odobrava pa dodatnih slabih 10 odstotkov (9,4 odstotka) vprašanih. Ostali so neopredeljeni oziroma nekje vmes.

Kaj pa odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas?

Tu je odobravanja nekoliko, a ne bistveno več. Petina vprašanih to podpira oziroma zelo podpira. Več kot polovica pa tega ne podpira oziroma povsem zavrača. Dobrih 17 odstotkov (17,4 odstotka) je neodločenih, ostali pa niso znali odgovoriti.