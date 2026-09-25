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Slovenija

Volivci nenaklonjeni otoplitvi diplomatskih odnosov z Izraelom

Ljubljana, 25. 09. 2026 19.58 pred 17 minutami 1 min branja 9

Avtor:
Anže Božič
Izraelsko veleposlaništvo

Kaj o slovenskem zunanjepolitičnem obratu pod novo oblastjo in otoplitvi diplomatskih odnosov z Izraelom menijo volivci? Je to prava smer, ki jo Slovenci večinsko podpirajo, ali ravno obratno? V inštitutu Mediana so za našo medijsko hišo o tem izvedli posebno anketo in preverili mnenje državljanov.

Slika je zelo jasna. Najprej smo volivce vprašali, ali podpirajo zbliževanje odnosov z Izraelom pod novo vlado. Skoraj 40 odstotkov (38,6 odstotka) anketirancev tega sploh ne podpira. Še dodatnih 23 odstotkov (22,9 odstotka) pa temu ni naklonjenih. Skupno torej kar 61,5 odstotka vprašanih nasprotuje otoplitvi odnosov v času konflikta na Bližnjem vzhodu.

Javno mnenje o podpori zbliževanja odnosov z Izraelom.
Javno mnenje o podpori zbliževanja odnosov z Izraelom.
FOTO: POP TV

Nasprotno pa politiko aktualne Janševe vlade do judovske države zelo podpira le pet odstotkov (4,9 odstotka), odobrava pa dodatnih slabih 10 odstotkov (9,4 odstotka) vprašanih. Ostali so neopredeljeni oziroma nekje vmes.

Kaj pa odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas?

Tu je odobravanja nekoliko, a ne bistveno več. Petina vprašanih to podpira oziroma zelo podpira. Več kot polovica pa tega ne podpira oziroma povsem zavrača. Dobrih 17 odstotkov (17,4 odstotka) je neodločenih, ostali pa niso znali odgovoriti.

Javno mnenje o odprtju izraelskega veleposlaništva.
Javno mnenje o odprtju izraelskega veleposlaništva.
FOTO: POP TV
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izrael zunanja politika mediana javno mnenje

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KOMENTARJI9

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lokson
25. 09. 2026 20.33
Glede na to, kako se dnevno prebivalcem zastruplja možgane na to temo, je odstotek velik. Če bi bila poročanja objektivna, bi bila čisto drugačna zgodba.
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0 0
Pajo_36
25. 09. 2026 20.32
Seveda folk nima nič proti Judom. Ljudje so dobri ali slabi, nacionalno rasni predznak je samo za izredno omejene ljudi, ki nikoli ne smejo vladati. Ker znajo samo nardit spor, rešit ga pa ne znajo. Bravo Slovenija, Slovenci že zaradi vseh izkušenj s temi brez veznimi vojnami ima filing kaj je prav in kaj ne. Izraelski režim obvlada svetovno politiki na desni in skrajno desni v večini, pa tudi kje na levi. Ko pa človek en krat obišče območje, pa naj bo Izrael ali palestinska ozemlja, človeku rata slabo. Kako lahko nekdo z drugim tako dela, pa ne samo na zunaj, ampak v vsakdanjem življenju. Imam kar nekaj prijateljev Judov in ti se vsi ne strinjajo s politiko svoje države, četudi so izredno indoktrinirani od otroštva. Ker ima večina evropske pasuše, so tudi odšli iz Izraela, ker nočejo, da njihovi otroci to doživljajo. To je tudi en aspekt, ki ga mediji ne objavljajo. Kar se izraelske strani tiče vam tudi ne povejo, da folk odhaja tudi zaradi tega, ker je Izrael izredno draga država. Nočejo pa it na Zahodni Breg v naselbine, ker tam so v večini skrajni desničarji in kar jih jaz poznam, nočejo tam živet. Izrael tak izgublja liberalne ljudi in je skoz bolj ekstremen, še 50 let pa bodo hujše sprani kot je bil ISIS.
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0 0
vlahov
25. 09. 2026 20.25
Jaz bom šel drugo leto na dopust v Izrael. Žal je hamas zapravil edino možnost , da bi šel pogledat še njihove lepe plaže .
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-1
1 2
supergigi
25. 09. 2026 20.23
Anket o priljubljenosti strank ne marajo več objavljat, ker Janša v vsaki močno vodi.
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-2
1 3
tito73
25. 09. 2026 20.28
😂😂😂
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+1
1 0
prfox
25. 09. 2026 20.20
Mimogrede, sponzor ankete so tisti, ki so prek NLB za Iran oprali za milijardo dolarjev ?
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-1
4 5
Ne hodimnavolitve
25. 09. 2026 20.14
Se mi je zdel, da bo tak. Večina Slovencev nima nič proti Izraelu, ima pa veliko proti trenutni Izraelski politiki. Mir naj dajo tam dol, da bo bencin cenejši.
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+4
5 1
prfox
25. 09. 2026 20.16
zahvali se Iranu, ki je eden glavnih podpornikov terorizma (vkljčno s Hamasom)
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-1
4 5
prfox
25. 09. 2026 20.03
Izrael, otoček sredi 450 miljonskega arabskega sveta
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-1
3 4
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