Gibanje Svoboda še vedno močno vodi, vladi podpora nekoliko padla

Med strankami še naprej močno vodi Gibanje Svoboda. Toda največja vladna stranka leto zaključuje s skoraj štiriodstotnimi točkami nižjo podporo kot prejšnji mesec. Če bi bile volitve danes, bi prepričali tri od desetih vprašanih (29,9 %). Opozicijska SDS je nekoliko zmanjšala razliko, a Janševi za Golobovimi še vedno zaostajajo za več kot deset odstotnih točk (18,6 %). Tretja je Nova Slovenija (8,5 %), četrti so Socialni demokrati (6,8 %), peta pa Levica (4,9 %). Med neparlamentarci še največ podpore beležijo stranka Resnica (3,1 %) Slovenska ljudska stranka (1,8 %) in Pirati (1,7 %). Neopredeljenih je 11 odstotkov (11 %), 5 odstotkov ne bi izbralo nobene stranke (4,6 %), ostali niso želeli odgovoriti (1,9 %).

Med politiki pa je na vrhu zdaj že nekdanji predsednik Borut Pahor. Pred poslancem SDS, ki se je neuspešno potegoval za njegovega naslednika, Anžetom Logarjem. Tretjo najboljšo povprečno oceno so volivci ob zaključku supervolilnega leta podelili novi predsednici države Nataši Pirc Musar. Sledita predsednik vlade in najmočnejše stranke v državi Robert Golob ter predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Po krizi z zagotavljanjem osebnih zdravnikov in napovedi zdravniške stavke so volivci tokrat občutno nižjo oceno prisodili ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu.