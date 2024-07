SDS ohranja vodstvo pred Svobodo, Levica, NSi in Vesna skoraj izenačene

Efekt nedavnih evropskih volitev počasi popušča, podpora volivcev pa se vse bolj zbira okoli dveh največjih strank v državi, kaže najnovejša javnomnenjska raziskava, ki so jo za našo medijsko hišo izvedli v inštitutu Mediana. Če bi bile volitve danes, bi v SDS prepričali več kot petino volilnega telesa. Sledi Golobova Svoboda, potem pa dolgo nič. S slabimi šestimi odstotki javne podpore so tretji SD. Sledijo tri stranke s skoraj identično podporo – Levica, Nova Slovenija in neparlamentarna Vesna. In še: več kot sedem desetin vprašanih meni, da je vlada pri protipoplavni obnovi neučinkovita.