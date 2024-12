Podpora vladi nekoliko upadla, najbolj priljubljena političarka Pirc Musarjeva

Če bi upoštevali vse stranke, ki so že ali pa še naj bi nastale pa na lestvici vodi SDS, a zgolj s slabimi 13 odstotki (12,7 odstotka), Gibanje Svoboda sledi z 10,8-odstotno podporo, takoj za petami pa so ji Demokrati Anžeta Logarja, 10,4 odstotka. SD je na četrtem mestu, 7,4 odstotka, nato pa morebitna stranka Vladimirja Prebiliča s slabimi petimi odstotki (4,8 odstotka). Levica je pri štirih odstotkih. Sledi Resnica z dobrimi tremi odstotki (3,1 odstotka), šele na osmem mestu pa je parlamentarna Nova Slovenija s slabo tri odstotno podporo (2,9 odstotka).

Skoka meseca sta uspela opoziciji. Za sedem mest sta napredovala predsednik Nove Slovenije Matej Tonin in vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec , zdaj sta na 12. in 13. mestu. Evropska poslanka Irena Joveva pa je nazadovala za šest mest.

Nad dvema odstotkoma sta še Stranka Pavla Ruparja Glas upokojencev (2,3 odstotka) in SLS (2 odstotka). Okrog odstotka in pol imajo morebitna stranka Petra Gregorčiča (1,6 odstotka), stranka Karla Erjavca Zaupanje (1,5 odstotka) in Pirati (1,5 odstotka). Nad enim odstotkom sta še Vesna (1,3 odstotka) ter Naša prihodnost in dobra država (1,2 odstotka).

Še petim strankam: Zelenim Slovenije (0,9 odstotka), SNS-u (0,9 odstotka), verjetni stranki Marka Lotriča (0,5 odstotka), Naši deželi (0,4 odstotka) in stranki Konkretno (0,4 odstotka) raziskava trenutno meri manj kot odstotek podpore. Tudi tu je sicer neopredeljenih še veliko, skoraj 30 odstotkov vprašanih (29,5 odstotka).