Vojna v Ukrajini in energetika - kaj pravijo volivci?

Kaj o dveh najbolj vročih temah pravijo volivci? Kakšne račune za elektriko so po večtedenski zmedi pri obračunavanju omrežnine plačali državljani? So položnice res nižje kot mesec prej in kakšni so zneski v primerjavi z istim obdobjem lani? Volivce pa smo v anketi, ki so jo za našo medijsko hišo izvedli v Inštitutu Mediana, vprašali tudi, kaj menijo o ideji, da bi v Ukrajino napotili tudi slovenske vojake.