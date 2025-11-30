Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Podpora vladi v tednu po referendumu nekoliko nižja

Ljubljana, 30. 11. 2025 19.09 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žiga Bonča , U.Z.
Komentarji
10

Najnovejša raziskava inštituta Mediana kaže, da delo Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe podpira 32 odstotkov vprašanih, kar je za dobro odstotno točko in pol manj kot pretekli mesec. Če bi bile volitve danes, bi največja opozicijska stranka SDS prepričala petino (20,5 %) volivcev, največja vladna stranka Gibanje Svoboda pa dobrih pet odstotnih točk manj (14,9 %). Volivci so, kot kaže, pozitivno sprejeli napoved predvolilnega povezovanja Nove Slovenije.

Kako volivci ocenjujejo delo vlade, opozicije, premierja Goloba in drugih političnih strank? Objavljamo najnovejše številke in razmerja, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana.

Rezultati novembrske Mediane.
Rezultati novembrske Mediane. FOTO: POP TV

Podpora vladi je bila v tednu po nedeljskem referendumu malce nižja. Delo Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe podpira 32 odstotkov vprašanih, kar je za dobro odstotno točko in pol manj kot pretekli mesec. Delež nasprotnikov je ostal podoben in znaša – še vedno večinskih – dobrih 53 odstotkov (53,8 %). Ostali (14,2 %) so neopredeljeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med strankami najvišje SDS, delež neopredeljenih visok

Že dobri dve leti med strankami najvišjo podporo beleži Janševa SDS in niti tokrat ni nič drugače. Če bi bile volitve danes, bi največja opozicijska stranka prepričala petino (20,5 %) volivcev, največja vladna stranka pa dobrih pet odstotnih točk manj (14,9 %). Tretji so koalicijski Socialni demokrati (5,2 %).

Volivci so, kot kaže, pozitivno sprejeli napoved predvolilnega povezovanja Nove Slovenije, ki je malce okrepila podporo (4,5 %). Na petem mestu pa je stranka Prerod Vladimirja Prebiliča (4,5 %). Sledijo Demokrati Anžeta Logarja (3,9 %), za njimi pa skupna lista Levice in Vesne (3,6 %), ki jo je za našo medijsko hišo Mediana merila prvič, in še neparlamentarna Resnica (2,6 %). Podpora drugim strankam je razdrobljena v preostalih trinajstih odstotkih.

Delež neopredeljenih ostaja visok. Kar 17 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi obkrožili. Dobrih 9 odstotkov (9,3 %) ne bi izbralo nobene, ostali (0,9 %) niso želeli odgovoriti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj priljubljena med politiki ostaja Nataša Pirc Musar

Kaj pa politiki? Volivci so najboljšo povprečno oceno tudi novembra podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugo pa prvaku socialnih demokratov Matjažu Hanu. Na tretjem mestu vztraja tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, na četrtem Anže Logar. Na peto mesto se je vzpel minister za finance Klemen Boštjančič.

Na osmo mesto je padla ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Sledita vodja NSi-jevih poslancev Janez Cigler Kralj in njegov strankarski šef Jernej Vrtovec. Za štiri mesta, na dvanajsto, je zdrsnil predsednik Preroda Vladimir Prebilič. Na 15. in 16. mestu si za ovratnik dihata prvaka dveh največjih strank, prvak opozicije Janez Janša pred premierjem Robertom Golobom. Na zadnjih dveh mestih pa nekdanja strankarska kolega in zdaj tekmeca – sokoordinator Levice Luka Mesec na predzadnjem in Miha Kordiš, vodja nove stranke Mi, socialisti, ki je prvič na lestvici in na repu priljubljenosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
mediana anketa politični utrip merjenje
Naslednji članek

Leto dni od tragedije v Magdeburgu: bo varnost poostrena tudi pri nas?

SORODNI ČLANKI

Podpora vladi najvišja v zadnjih dveh letih

SDS vodi, sledi Gibanje Svoboda, najbolj priljubljena še vedno Pirc Musarjeva

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Houdre
30. 11. 2025 19.25
Anket sploh ne izvajajo….napišejo po nareku
ODGOVORI
0 0
iziizi
30. 11. 2025 19.25
EHHHH TAKO ALI TAKO BO ZMAGALA SVIBODA , KER BODO DAL BONBONČKE SAM MORAJO SI PRIDIT GOR DA BONNBONČKE RABIJO REVEŽI ,KR DRGAČ JIH NEBODO VOLILI ,NE PA DA DOBIJO BOGATSI Z 2000 EUR PENZIJE DOBIJO ISTO KOT INVALIDI Z 360 EUR PENZIJE ZELO POHVALNO IN SE BO POZNALO SE ŽE POZNA BI REKEL
ODGOVORI
0 0
zelen
30. 11. 2025 19.23
+1
mediana že futra ovčice koga morjo volt
ODGOVORI
1 0
Mikl
30. 11. 2025 19.21
+2
Medina, ki ni znala napovedati izida referenduma nam zdaj prodaja anketo o podpori vladi ... Bog nam pomagej
ODGOVORI
2 0
_Nico_T_
30. 11. 2025 19.21
A to je zato, ker se anket bolj ne da "prilagodit"?
ODGOVORI
0 0
Tine Rine
30. 11. 2025 19.18
+3
Ali mi socialisti ni na tem seznamu? 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
gogi_
30. 11. 2025 19.18
+4
Hahaha,mediana je tolk verodostojna k lucka kajfez in sukiceva.
ODGOVORI
5 1
Perovskia
30. 11. 2025 19.15
+4
tele ankete vidimo kok veljajo. Je pa zaskrbljujoče, če dobi mastnolasec pol toliko glasov, kot jih umenjate
ODGOVORI
4 0
juventina10
30. 11. 2025 19.14
+6
nekoliko,kar fajn nižja.koga le anketira ta mediana.
ODGOVORI
6 0
stoinena
30. 11. 2025 19.25
svoje plačnike. jasno.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385