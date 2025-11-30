Podpora vladi v tednu po referendumu nekoliko nižja

Kako volivci ocenjujejo delo vlade, opozicije, premierja Goloba in drugih političnih strank? Objavljamo najnovejše številke in razmerja, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana.

Podpora vladi je bila v tednu po nedeljskem referendumu malce nižja. Delo Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe podpira 32 odstotkov vprašanih, kar je za dobro odstotno točko in pol manj kot pretekli mesec. Delež nasprotnikov je ostal podoben in znaša – še vedno večinskih – dobrih 53 odstotkov (53,8 %). Ostali (14,2 %) so neopredeljeni.

Že dobri dve leti med strankami najvišjo podporo beleži Janševa SDS in niti tokrat ni nič drugače. Če bi bile volitve danes, bi največja opozicijska stranka prepričala petino (20,5 %) volivcev, največja vladna stranka pa dobrih pet odstotnih točk manj (14,9 %). Tretji so koalicijski Socialni demokrati (5,2 %).

Volivci so, kot kaže, pozitivno sprejeli napoved predvolilnega povezovanja Nove Slovenije, ki je malce okrepila podporo (4,5 %). Na petem mestu pa je stranka Prerod Vladimirja Prebiliča (4,5 %). Sledijo Demokrati Anžeta Logarja (3,9 %), za njimi pa skupna lista Levice in Vesne (3,6 %), ki jo je za našo medijsko hišo Mediana merila prvič, in še neparlamentarna Resnica (2,6 %). Podpora drugim strankam je razdrobljena v preostalih trinajstih odstotkih.

Delež neopredeljenih ostaja visok. Kar 17 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi obkrožili. Dobrih 9 odstotkov (9,3 %) ne bi izbralo nobene, ostali (0,9 %) niso želeli odgovoriti.