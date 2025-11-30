Podpora vladi v tednu po referendumu nekoliko nižja

Kako volivci ocenjujejo delo vlade, opozicije, premierja Goloba in drugih političnih strank? Objavljamo najnovejše številke in razmerja, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana.
Podpora vladi je bila v tednu po nedeljskem referendumu malce nižja. Delo Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe podpira 32 odstotkov vprašanih, kar je za dobro odstotno točko in pol manj kot pretekli mesec. Delež nasprotnikov je ostal podoben in znaša – še vedno večinskih – dobrih 53 odstotkov (53,8 %). Ostali (14,2 %) so neopredeljeni.
Med strankami najvišje SDS, delež neopredeljenih visok
Že dobri dve leti med strankami najvišjo podporo beleži Janševa SDS in niti tokrat ni nič drugače. Če bi bile volitve danes, bi največja opozicijska stranka prepričala petino (20,5 %) volivcev, največja vladna stranka pa dobrih pet odstotnih točk manj (14,9 %). Tretji so koalicijski Socialni demokrati (5,2 %).
Volivci so, kot kaže, pozitivno sprejeli napoved predvolilnega povezovanja Nove Slovenije, ki je malce okrepila podporo (4,5 %). Na petem mestu pa je stranka Prerod Vladimirja Prebiliča (4,5 %). Sledijo Demokrati Anžeta Logarja (3,9 %), za njimi pa skupna lista Levice in Vesne (3,6 %), ki jo je za našo medijsko hišo Mediana merila prvič, in še neparlamentarna Resnica (2,6 %). Podpora drugim strankam je razdrobljena v preostalih trinajstih odstotkih.
Delež neopredeljenih ostaja visok. Kar 17 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi obkrožili. Dobrih 9 odstotkov (9,3 %) ne bi izbralo nobene, ostali (0,9 %) niso želeli odgovoriti.
Najbolj priljubljena med politiki ostaja Nataša Pirc Musar
Kaj pa politiki? Volivci so najboljšo povprečno oceno tudi novembra podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugo pa prvaku socialnih demokratov Matjažu Hanu. Na tretjem mestu vztraja tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, na četrtem Anže Logar. Na peto mesto se je vzpel minister za finance Klemen Boštjančič.
Na osmo mesto je padla ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Sledita vodja NSi-jevih poslancev Janez Cigler Kralj in njegov strankarski šef Jernej Vrtovec. Za štiri mesta, na dvanajsto, je zdrsnil predsednik Preroda Vladimir Prebilič. Na 15. in 16. mestu si za ovratnik dihata prvaka dveh največjih strank, prvak opozicije Janez Janša pred premierjem Robertom Golobom. Na zadnjih dveh mestih pa nekdanja strankarska kolega in zdaj tekmeca – sokoordinator Levice Luka Mesec na predzadnjem in Miha Kordiš, vodja nove stranke Mi, socialisti, ki je prvič na lestvici in na repu priljubljenosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.