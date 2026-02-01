Tesna strankarska razmerja ter pat pozicija med levim in desnim blokom

Podatki kažejo, da bi se v državni zbor lahko prebilo osem strank, strankarska razmerja pa bi bila precej spremenjena.

Takšna bi bila razdelitev sedežev, če bi bile volitve danes in če upoštevamo le opredeljene volivce. Največ mandatov bi dobila Janševa SDS, ki bi število poslancev povečala na 29. Golobova Svoboda bi jih imela devet manj, torej 20, in bi skoraj razpolovila trenutno število poslancev.

Socialni demokrati bi dobili osem sedežev, prav toliko kot tudi zavezništvo Levice in Vesne. Po sedem poslancev bi dobili Demokrati Anžeta Logarja in skupna lista Nove Slovenije, SLS in Fokusa. V državni zbor pa bi se lahko prebili tudi dve trenutni neparlamentarni stranki Pirati in Resnica.

Kaj pa, če smo še bolj natančni in upoštevamo le opredeljene volivce, ki pravijo, da se bodo zagotovo oziroma verjetno udeležili volitev? V tem primeru se število parlamentarnih strank zmanjša na sedem, razmerja pa se znova spremenijo. SDS bi pridobila še en mandat in bi jih imela 30. Svoboda bi skočila na 24 poslancev, SD bi ostala pri osmih, prav toliko, kot bi jih dobila tudi NSi. Po sedem poslancev bi dobili tudi Demokrati ter Levica.

Na parlamentarnem robu pa sprememba: štiri poslance bi dobil Prebiličev Prerod. Takšna so torej razmerja, če upoštevamo najbolj zanesljive in opredeljene volivce.

Kaj pa to pomeni za oblikovanje prihodnje koalicije? Očitno tesna strankarska razmerja in pat pozicija med levim in desnim blokom. V uredništvu smo simulirali dve nazorsko sorodni koaliciji.

Seštevek treh desnih strankarskih list je večji kot skupni rezultat štirih levosredinskih opcij. Toda razmerje 45 proti 43 pomeni, da nobeden od blokov trenutno ne bi imel zagotovljene večine 46 glasov. Pri tem izračunu smo torej upoštevali opredeljene in verjetne volivce, dveh manjšinjskih poslancev pa nismo šteli v nobenega od političnih blokov.

Število mandatov bodo 22. marca podeljevali volivci, izide raziskave pojasnjuje šefinja inštituta Mediana Janja Božič Marolt. "Zato je sila nehvaležno napovedovati sestavo parlamenta sedem tednov vnaprej, oziroma je kar nemogoče. Lahko pa seveda simuliramo in pripravimo različne scenarije, ki temeljijo na podatkih dobrih 50 dni pred volitvami," razloži.

Pripravili so dva scenarija možne porazdelitve sedežev - med opredeljenimi volivci in tistimi, ki se bodo volitev tudi skoraj zagotovo udeležili. "Pri tem je najbolj pomembno razumevanje, da je dejstvo, da je vzorec anketiranih reprezentativen, vendar z reduciranjem na obe podskupini tako zmanjšan, da bi lahko odgovori ene osebe spremenili tako število strank, kot tudi sedeže," pravi sogovornica.

Ugotovitve pa tokrat naslednje: "Kar velja posebej poudariti, je, da so doslej pretežno odločeni podporniki parlamentarnih strank, v največji meri podporniki SDS. Medtem ko se zlasti podporniki Preroda, stranke Vladimirja Prebiliča in pa podporniki Demokratov Anžeta Logarja na osnovi rezultatov te iste raziskave odločajo šele nekaj dni pred volitvami," pove Božič Maroltova.

Kot poudarja, pa se rezultati javnomnenjskih raziskav ne spreminjajo sami po sebi, spreminjajo se le mnenja občinstev, ki jih raziskujejo.