Vlada z najnižjo podporo doslej, vsak peti ne ve, katero stranko bi volil

Delo premierja Janeza Janše in njegove ministrske ekipe podpira tretjina vprašanih oziroma dobrih 33 odstotkov, kar je najmanj od nastopa aktualne vlade. Nasprotuje jim več kot polovica anketiranih, oziroma 53, 4 odstotkov, kar je največ od marčevske zamenjave oblasti. 13 odstotkov in pol volivcev je neopredeljenih.

Spodnji del lestvice začenja Nacionalna stranka s tremi odstotki podpore in pol, pred Stranko Alenke Bratušek in neparlamentarnimi Pirati. Koalicijski DeSUS se je po grdem razhodu z Aleksandro Pivec vendarle vrnil na politični zemljevid, a le s skromno podporo volivcev - ta znaša le 1,7 odstotkov. Sledi še neparlamentarna SLS z zgolj dobrim odstotkom podpore vprašanih.

Kljub padanju vladne podpore pa največja vladna stranka krepi podporo pri svojih volivcih. Če bi bile volitve danes, bi SDS obkrožilo skoraj 18 odstotkov vprašanih. Na drugem mestu so Socialni demokrati z dobrimi 11 odstotki prehiteli Listo Marjana Šarca, ki bi jo volilo dobrih 9 odstotkov vprašanih. Sledita Levica s 7,8 odstotki podpore in Nova Slovenija s petimi odstotki.

Med politiki na čelu lestvice najbolj priljubljenih ostaja predsednik republike Borut Pahor. Na drugo mesto se je prebila evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, ki je prehitela ministra za zdravstvo Tomaža Gantarja iz vrst Desusa.



Sledita prva obraza opozicije, predsednik LMŠ Marjan Šarec in predsednica SD Tanja Fajon. Prvak krščanskih demokratov in obrambni minister Matej Tonin je sedmi.



Na sredini lestvice je predsednik državnega zbora iz vrst SMC Igor Zorčič. Največ, pet mest, je tokrat pridobila predsednica opozicijske SAB Alenka Bratušek. Koordinator Levice Luka Mesec je tokrat petnajsti.

Za njim je predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša, ki je izgubil štiri mesta. Na repu lestvice sta tokrat novinec vodja poslancev DeSUS Franc Jurša in gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek.