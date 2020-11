Dela vlade ne podpira skoraj 55 odstotkov vprašanih, največja 'stranka' neopredeljeni

Delo predsednika vlade Janeza Janše in njegovih ministrov podpira dobra tretjina (36,3 %) vprašanih. Več kot polovica (54,7 %) vladajoči garnituri nasprotuje, slaba desetina (9,1 %) je neopredeljenih. Oktobra je delo vlade podpiralo 33,1 odstotka ljudi, nasprotovalo pa ji je 53,4 odstotka. Več jih je prejšnji mesec odgovorilo z "ne vem", in sicer 13,5 odstotka.

Stranki SDS podpora pada, a še vedno bi jo izbralo največ volivcev

Janša s prehitrim razglašanjem napačnega zmagovalca ameriških volitev in mednarodnim prepiranjem o tem vprašanju ni naredil najboljše usluge svoji stranki. Če bi bile volitve danes, bi SDS obkrožilo največ anketiranih – 16,5 odstotka, kar pa je manj kot prejšnji mesec (17,8 %). Drugi so Socialni demokrati (11 %) z minimalno prednostjo pred Listo Marjana Šarca (10,8 %). Rezultat je popravila tudi četrta Levica (8,7 %), medtem ko je peta Nova Slovenija izgubila nekaj javne podpore (4,3 %).

V spodnjem delu lestvice DeSUS počasi, a vztrajno "pleza" proti odstotkom, ki so jih beležili, preden je počilo med stranko in Aleksandro Pivec (3,9 %). Sledijo SNS (2,6 %), SAB (2 %), Dobra država (1,7 %) in Pirati (1,4 %).

In še največja "stranka" – neopredeljeni. Skoraj 13 odstotkov (12,8 %) vprašanih ne ve, katero stranko bi volili. Še več državljanov (14,4 %) ne bi izbralo nobene od obstoječih strank, ostali niso želeli odgovoriti (3,3 %).