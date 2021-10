Kakšna so razmerja moči na političnem parketu? Vlado še vedno podpira manj kot trideset odstotkov (29,4 odstotka) vprašanih, nasprotuje ji 62 odstotkov. 8,6 odstotka je neopredeljenih. Med strankami je na prvem mestu SDS, sledita ji SD in Levica, medtem ko DeSUS in SMC ostajata zunaj parlamentarnega radarja, kaže najnovejša anketa Mediane.

Med strankami je na prvem mestu Janševa SDS. Vizjakova afera "glupi davki" vladajočim očitno ni škodila, ravno obratno; še povečali so prednost pred ostalimi strankami. Če bi bile volitve danes, bi SDS obkrožilo več kot 18 odstotkov vprašanih (18,6 odstotka). Drugi ostajajo Socialni demokrati (11,5 odstotka), tretja pa Levica (devet odstotkov) – podpora obojih se je rahlo okrepila. LMŠ na četrtem izgublja (5,6 odstotka), na peto mesto pa se je znova vrnila Nova Slovenija (pet odstotkov). Drugi del lestvice začenja SAB (štiri odstotke), pred SNS (2,4 odstotka). Sledijo še politične drobtinice za neparlamentarne Zelene (1,8 odstotka), Pirate (1,6 odstotka) in SLS (1,3 odstotka). SMC in DeSUS ostajata zunaj političnega radarja. In še največja stranka – neopredeljeni. Vsak peti vprašani (20,9 odstotka) ne ve, katero politično opcijo bi izbral. Osem odstotkov ne bi izbralo nobene, ostali niso želeli odgovoriti (dva odstotka). Med politiki največ javnega zaupanja uživa Ljudmila Novak. Evroposlanka se je znova zavihtela na prvo mesto lestvice priljubljenosti. Sledita predsednik državnega zbora Igor Zorčič in zdravstveni minister Janez Poklukar. Predsednik države Borut Pahor je zdrsnil na peto mesto, kar je njegova najslabša javna ocena doslej. Sedma je prva dama SD Tanja Fajon, pred prvakom NSi Matejem Toninom. Tik pod polovico lestvice najdemo tri četrtine voditeljev KUL. 11. je predsednica SAB Alenka Bratušek, sledita koordinator Levice Luka Mesec in prvak LMŠ Marjan Šarec. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je 15., premier in predsednik SDS Janez Janša pa mesto za njim. Lestvico zaključuje Ljubo Jasnič, predsednik DeSUS-a, ki ga zadnje mesece konstantno zaznamujejo hudi notranji spori.