Vladi le 16 % vprašanih zaupa, da bo sprejemala prave odločitve

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Odgovori na vprašanje, v kolikšni meri so zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih, so pokazali, da se deleža tistih, ki sploh niso zaskrbljeni in na drugi strani tistih, ki so zelo zaskrbljeni, od oktobra nista bistveno spremenila. Še vedno je skoraj polovica vprašanih zelo zaskrbljenih, približno četrtina pa sploh ni zaskrbljenih za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih, ugotavljajo.