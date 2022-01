Kljub rekordnim okužbam najbolj priljubljen politik Poklukar, vladi znova nizka podpora

Med strankami tudi januarja vodi SDS, a se je njena prednost zmanjšala. Če bi bile volitve danes, bi največjo vladno stranko obkrožilo dobrih 16 odstotkov volivcev (16,3 %). Drugi so Socialni demokrati, ki bi jih izbralo nekaj več kot 11 odstotkov (11,3 %) ljudi. Sledita Levica (7,6 %) in Lista Marjana Šarca (6,3 %), ki je prehitela Novo Slovenijo (4,6 %).

In kdo bi bil po mnenju vprašanih najboljši mandatar za sestavo prihodnje vlade? Aktualnega premierja je izbralo dobrih 20 odstotkov volivcev, druga izbira pa je bil Golob s 17,5 odstotka. S slabimi osmimi odstotki bi Fajonova pristala na tretjem mestu. Sledita Šarec s šestimi odstotki in Mesec, ki ga je izbralo pet odstotkov vprašanih.

V preteklih dneh se je že sestal z vsakim vodjem koalicije KUL posebej. V njej Golob vidi zaveznike, a v boj za glasove namerava samostojno. S tem pa bo tudi KUL-u verjetno premešal karte. Na zadnji lestvici je vprašanim druga izbira za mandatarja, takoj za Janezom Janšo in pred vsemi vodji koalicije.

Da je do volitev še tri mesece, kar da je izjemno dolga doba, medtem pravi Fajonova, ki poudarja, da je to nov in še precej neznan projekt ter da se lahko do volitev še marsikaj zgodi. "Smo izjemno ranljivo politično okolje, nepredvidljivo. Menim, da do zadnjega ne bomo vedeli, kdo bo tisti, ki bo povedel," dodaja.

"Razočaranje z novimi obrazi v preteklosti je bilo kar veliko. Ne želim si, da bi se na teh volitvah zgodilo kaj podobnega," pa pravi Bratuškova.

Zato tudi v KUL od Goloba čim prej pričakujejo predvsem programska izhodišča, da bo sploh jasno, za kaj se bo zavzemal.