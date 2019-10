Medicinska fakulteta ob 100-letnici odprla vrata obiskovalcem

Verjetno bi si težko predstavljali, da na enem mestu raziskujejo dedne zapise, klonirajo molekule, preučujejo možgane pokojnih darovalcev, ugotavljajo vzrok smrti ali zdravijo s hiperbarično komoro. Pa vendar na Medicinski fakulteti v Ljubljani počnejo vse to. Letos, ko mineva 100 let od ustanovitve te fakultete, ki je ena od ustanovnih članic ljubljanske univerze, so odprli vrata obiskovalcem.