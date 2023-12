Medicinska fakulteta se pripravlja na prekinitev izvajanja storitev za UKC Ljubljana

Medicinska fakulteta je odpovedala za danes načrtovan sestanek z UKC Ljubljana. Kot pravijo, so bili v to ravnanje primorani, saj je bil odziv UKC na njihov dogovorjeni predlog negativen in brez vsebinske obrazložitve. Danes tako začenjajo s tehničnimi pripravami na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana. Od tam so sicer v četrtek medijem sporočili, da so Medicinski fakulteti letos plačali že več kot 16,4 milijonov evrov in priložil seznam vseh plačil.

Medicinska fakulteta je sporočila, da je v četrtek pozno zvečer odpovedala sestanek z UKC Ljubljana, ki je bil načrtovan za danes ob 7. uri. Kot so pojasnili, so bili v to ravnanje primorani, saj je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog Medicinske fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve. "Tako Medicinska fakulteta danes, 8.12.2023, začenja s tehničnimi pripravami na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana. O navedenem bomo obvestili tudi pristojni ministrstvi," so zapisali. Še enkrat so pozvali tako UKC Ljubljana kot Ministrstvo za zdravje k nadaljevanju pogovorov in iskanju rešitve. Verjamejo namreč, da je dogovor možno doseči na zbližanih stališčih iz dne 5.12.2023. UKC Ljubljana pozivajo k obuditvi navedenih stališč izpred dveh dni. icon-expand Medicinska fakulteta v Ljubljani FOTO: Bobo UKC Ljubljana: Medicinski fakulteti smo letos plačali že več kot 16,4 milijonov evrov Iz UKC Ljubljana so včeraj medijem poslali seznam vseh plačil, ki so jih v letošnjem letu nakazali Medicinski fakulteti. "V izogib zavajajočim interpretacijam in napačnim informacijam v zadnjih dneh glede "neplačevanja" računov za opravljene storitve preiskav s strani Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani obveščamo medije, da je UKC Ljubljana Medicinski fakulteti v letošnjem letu (v obdobju 01. 01. 2023 do 27. 10. 2023) nakazal skupno 16.478.230,00 EUR," so zapisali. Kot je znano, spor med institucijama izvira iz 43-milijonskega dolga Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana do fakultete, ki za klinični center izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. UKC Ljubljana po drugi strani trdi, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev. V sredo sta sprti strani sporočili, da sta sestanku stališča "kar precej zbližali", do končnega dogovora pa še ni prišlo. Ponovno naj bi se, kot rečeno, sestali danes zjutraj.