Medicinske sestre, bolničarji in negovalci napovedali protestni shod

"Kot veste, se pogajanja za zdravstveni resor, ki so bila zaključena decembra lani, niso ugodno končala za zaposlene v zdravstveni negi. Torej smo bili popolnoma spregledani, in to kljub temu, da smo v dogovoru novembra 2021 imeli jasno zapisano, da se pogajanja nadaljujejo tudi za plačno skupino E3, kamor spadamo medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji in negovalci," je pojasnila Mencingarjeva.

Za stopnjevanje sindikalnih aktivnosti so se, kot pravijo, odločili predvsem zaradi vladnega nespoštovanja Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva glede nadaljevanja pogajanj iz novembra 2021 in trenutnih dogajanj v večjem delu javnega sektorja.

"Medicinske sestre smo tiste, ki smo prvi in zadnji stik s pacientom, ki smo 24 ur na dan ob pacientu, vse dni v letu. Ki smo nekako tampon cona med pacientom, med zdravnikom in vsemi ostalimi zaposlenimi v zdravstvu. Smo največja poklicna skupina. Lahko trdim, da nas največ primanjkuje že leta," je poudarila. Dodala je, da bo to morda tudi prvič v zgodovini, da bodo medicinske sestre čisto same odšle na cesto. "Da bomo pokazale, da brez nas zdravstva ni. In če nam ne bodo prisluhnili, potem lahko samo še čakamo, da vse skupaj pade," je dodala.

Vlada v decembra zaključenih pogajanjih s sindikati zdravstva in socialnega varstva ni pristala na zvišanje plač v plačni skupini E3, ker da so bila ta delovna mesta dviga plač deležna že v dogovoru z vlado Janeza Janše novembra 2021. Velik del zaposlenih je takrat prejel enega ali dva dodatna plačna razreda, zaposleni na najtežjih deloviščih, denimo v urgentni dejavnosti, pa pet razredov.

"Vlada je nenehno trdila, da smo novembra 2021 dobili vse in da smo porušili celotna razmerja, kar seveda ni res," je v izjavi za medije po koncu seje republiškega odbora sindikata povedala predsednica sindikata Slavica Mencingar.

Kot je poudarila, ne morejo pristati na to, da bodo čakali še celo leto, ko naj bi se začela redna pogajanja za prenovo plačnega sistema. "Ne razumemo ignorance vlade, da ima tako neenakopraven odnos do zaposlenih v zdravstveni negi, saj so z decembrskim dogovorom vsem skupinam v zdravstvu, zdravnikom in ostalim zaposlenim v zdravstvu dvignili plače do štiri plačne razrede oziroma več. In mi zdaj, ta trenutek, zahtevamo samo razliko do dviga štirih plačnih razredov vis-a-vis novembra 2021. To pomeni konkretno, da medicinska sestra v ambulanti, ki je dobila samo en plačni razred, ali v specialistični ambulanti ali v bolnišnici, na katerem koli nivoju, dva plačna razreda, dobi razliko do štirih plačnih razredov," je dodala.

Spomnila je, da sindikat SDZNS ni podpisal nobenega aneksa, ker v pogajanjih niso bili uspešni, zato imajo še vedno stavkovni odbor.

Še posebej je izrazila zaskrbljenost nad ignorantskim odnosom ministra za zdravje in predsednika vlade. Kot je pojasnila, so 13. januarja, torej še pred današnjo redno sejo sindikata, poslali nujni poziv za sestanek z ministrom in premierjem, a niso dobili nobenega odgovora iz kabineta vlade. Iz ministrstva pa so dobili odgovor, da bodo to reševali v okviru pogajanj, ki sledijo.