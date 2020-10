Medicinske sestre: Vsak dan gledamo ljudi, ki jih nimamo več kam dati

Nadzorna sestra v infekcijski kliniki Janja Perme Hajdinjak je v službi vsak dan od šestih zjutraj do desetih zvečer. Skupaj s svojimi sodelavci skrbi za najbolj bolne paciente. Pravi, da so na robu svojih zmogljivosti, pregorevajo, stanje, v katerem smo se znašli, pa je nevzdržno. "Zdaj so nam pripeljali dva bolnika. Enega 86-letnika, ki je zelo slabo dihal, in enega 60-letnika, ki so ga že na terenu že oživljali,"pove Perme Hajdinjakova.

Nevzdržne razmere vladajo po vseh bolnišnicah v državi. Anja Novak, diplomirana medicinska sestra, ki na covid oddelku jeseniške bolnišnice skupaj z ostalimi kolegi skrbi za bolne ljudi, dela po 12 ur na dan, od ponedeljka do ponedeljka, brez izjeme."Težko je delati v materialih, ki ne dihajo, vsi smo prepoteni, premočeni. Pavzo naredimo le, ko je to mogoče, da se nadihamo, da damo dol masko," je povedala.

Medicinske sestre in bratje, zdravstveni tehniki, bolničarji negovalci, to je tisto zdravstveno osebje, ki predstavlja temelj skrbi za paciente. Kljub delu v prvih bojnih linijah pa so njihove vrste podhranjene, podplačane in izmučene. "Dovolj nas bo, če bomo ljudi cenili tako, da jih bomo ustrezno plačali. Brez tega ne bo šlo naprej," meni predsednica Zbornice babiške in zdravstvene nege Monika Ažman.