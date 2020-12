Medicinski preboji slovenskih zdravnikov in znanstvenikov v letu 2020

Tisti, ki bi si letos najbolj zaslužili nagrado za posebne dosežke, so zagotovo zdravstveni delavci. Pa so jim, navkljub neverjetno težkemu letu, kakršnega še nismo doživeli, uspeli tudi presežki. Naše zdravstvo je tako znova dokazalo, da se lahko kljub majhnosti kosamo z velikimi medicinskimi centri po svetu, zdravniki in medicinske sestre pa so znova dokazali, da je biti zdravstveni delavec poslanstvo in način življenja. Presežkov je bilo veliko, izbrali smo najodmevnejše.

Leto 2020 bi večina najraje čimprej pozabila, ga izbrisala, kot da sploh ni obstajalo, a za nekatere je bilo to leto novih začetkov. Tako si bo letošnji avgust za vedno zapomnila 14-letna deklica s cistično fibrozo in z njo vsi zdravniki ter družina, kajti to poletje so najstnici s presaditvijo pljuč za vedno spremenili življenje. "Iz takega otroka smo z enim posegom naredili praktično normalno deklico, ki se smeji, diha in je veliko bolj razigrana kot prej," je avgusta takoj po operaciji dejal doc. dr. Tomaž Štupnik, predstojnik Kliničnega oddelka za torakalno kirurgijo v UKC Ljubljana. Danes, štiri mesece kasneje, pa zadovoljno pove, da deklica napreduje in živi življenje normalne najstnice. "Deklica je super, še vedno vsake toliko pošlje kakšno sporočilo prek Viberja, tako da sva še vedno v stikih. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da ima neko zaupanje v nas, da imamo nek sproščen odnos."

"Pri transplantacijah smo presegli vsa pričakovanja," pove dr. Štupnik.

V letošnjem letu je ekipa kliničnega oddelka za torakalno kirurgijo opravila 16 presaditev, v zadnje pol leta kar deset. Večina posegov je bila urgentnih, saj bi bolniki brez njih težko preživeli. "Včasih sem se pred leti hecal, da imamo operacijo leta kakšen dan. Letos pa smo imeli že vsak teden operacijo leta, kakšen dan tudi po dve,"pove. Takrat je v nas poplava čustev, razlaga, ko nam uspe nemogoče, je to šele začetek nove poti. Sploh v letu, kot je letošnje, ko virus ne izbira. "Z manj kot polovico medicinskih sester delamo na 80 odstotkih naše normalne zmogljivosti. Pri transplantacijah pa smo tako ali tako presegli vsa pričakovanja. To je tisto, kar me je letos najbolj navdušilo,"priznava dr. Štupnik. Robotske operacije, preboj v razvoju inzulina in uspešne zgodbe nedonošenčkov Navdušuje tudi napredek medicine, ko lahko namesto rok kirurga operira robot. Ledino so orali urologi, ki so robotsko kirurgijo uvedli že leta 2018, dve leti za tem smo priča takšnim operacijam, ki rešujejo življenja denimo bolnikom z rakom debelega črevesja in danke. In čeprav je kirurg med posegom tudi do pet metrov oddaljen od svojega pacienta, stik še vedno ostaja. "Izkazalo se je, da se je s to zelo natančno sliko, ki je 10-krat povečana, v največji možni meri nadomestila ta odsotnost občutka,"razlaga doc. dr. Jan Grosek s Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo.

Izjemen dosežek, pri katerem je sodelovalo tudi slovensko znanje, je razvoj inzulina, pri katerem namesto dnevnega zadostuje že en odmerek tedensko. Pri kliničnem preizkušanju je sodeloval prof. dr. Andrej Janež ter si s tem prislužil objavo v najuglednejši medicinski reviji na svetu in jabolko navdiha iz rok predsednikaBoruta Pahorja. Drugo veliko priznanje pa je šlo v rokeprof. dr. Tadeja Battelina, ki je za svoje dosedanje delo prejel nagrado Mednarodnega združenja za otroški in mladostniški diabetes in se tako ob bok postavil imenom s svetovno priznanih fakultet, kot sta Harvard in Yale. In čeprav smo v posebnih časih, se za temi zidovi vsak dan znova rojeva novo življenje. Kljub številnim teorijam, da se bo zaradi pandemije rodilo manj nedonošenčkov, se jih je v ljubljanski porodnišnici rodilo enako število kot leta poprej. "Letos je rojenih že več kot 160 nedonošenčkov, manjših od kilograma in pol. Med temi majhnimi, za dlan velikimi, so bili tudi trije otroci, ki so tehtali tudi manj kot 500 gramov, dve deklici in en deček. Deklica je ravnokar na poti domov, zdrava. Fantek je že nekaj časa doma in mu gre zelo dobro, tudi tretja deklica pa je na dobri poti,"pove dr. Lili Kornhauser Cerar.

To pot pa bi radi našli čisto vsi, da bi se nam vrnilo življenje, kot smo ga bili vajeni. In ta optimizem ob koncu leta navdihuje tudi naša sogovornika. "Želim si, da bi ta čas raznih hudobnih virusov čimprej minil, obenem pa nam pustil previdnost, kako preprečiti širjenje, ker se ne širi samo SARS-CoV-2, temveč tudi mnogi drugi virusi. Mogoče bomo na ta način tudi zmanjšali obolevnost z drugimi virusi," zaključi Cerarjeva. Dr. Štupnik pa optimistično: "Ne smemo pasti v neko paniko, ampak se moramo zavedati, da smo do sedaj vse probleme rešili in jih bomo še naprej sproti reševali." Leto 2021 nam tako ponovno ponuja 365 dni novih priložnosti in novih uspehov.