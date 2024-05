Medicor: Inšpektorat 10 zdravstvenim delavcem prepovedal samostojno delo

"To je tako, kot bi vozili brez vozniškega dovoljenja. Vpis v register oziroma za diplomirane medicinske sestre licence pomeni pogoj za samostojno izvajanje dela," pojasnjuje Monika Ažman , predsednica Zbornice za zdravstveno in babiško nego.

Hčerki pokojne 80-letne Ane Jovović , ki je oktobra lani umrla dan po operaciji na srcu, na drugi strani izpostavljata, da sedem oseb, zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester, ki so sodelovali pri obravnavi njune mame, ni imelo potrebnih dovoljenj. Na Zbornici zdravstvene in babiške nege to potrjujejo.

Na vprašanje, ali na varnost po njihovem mnenju vpliva tudi to, da nekdo nima licence oziroma da ni vpisan v register, je Zorčeva odgovorila: "Na varnost bolnika vpliva znanje in odločitev vodstva ustanove, predstojnika srčne kirurgije, kdo od sester in kdo od tima lahko dela v ekipi".

Inšpektorat Medicorju doslej naložil skupno 2500 evrov kazni

Medicinski center Medicor je trenutno pod drobnogledom zdravstvenega inšpektorata. Ta mu je doslej izrekel za skupno 2500 evrov kazni, prejšnji mesec pa so, pravijo na inšpektoratu, izdali tudi deset odločb o prepovedi samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti do vpisa v register v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. "Za osem od navedenih posameznikov je bilo ugotovljeno, da pogoja vpisa v register ne izpolnjujejo že od leta 2018," so še zapisali.

Hčerki pokojne Jovovićeve pa poleg licenc izpostavljata še vrsto domnevnih nepravilnosti. "Našteli sva več kot 60 domnevnih nepravilnosti, in sicer se nanašajo tako na pojasnilno, dolžnost, na soglasja, ki jih ni bilo, kot na samo obravnavo," je povedala hčerka pokojne Nina Kaiser.

Prijavo sta zato podali na zdravstveno inšpekcijo, ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico in Zbornico zdravstvene in babiške nege, pa tudi na komisijo za preprečevanjem korupcije. Ta se zdaj z MC Medicor ukvarja zaradi njunih dvomov v nujnost operacije in s tem nepotrebnih stroškov za zdravstveno blagajno, ter sumov zaposlovanja ljudi z nižjo izobrazbo od predpisane.

Medicor je sicer v sporočilu za javnost ponovno poudaril, da se hčerki 80-letnice poslužujeta številnih neresnic. "Bolezenski proces pri gospe je bil lokaliziran na začetnem delu koronarnega sistema, ki ga imenujemo deblo. Zožitev v tem področju je smrtna diagnoza in zahteva takojšnjo kirurško intervencijo. Zdravljenje gospe je potekalo brez zapletov, sam kirurški poseg je bil izveden strokovno dobro in učinkovito," pojasnjujejo.

"Gospa je bila v stabilnem stanju, sprejeta na intenzivni oddelek, kjer naj bi nadaljevala zdravljenje. Po uspešnem posegu pa je prišlo do rupture – razpoke srca v področju, ki je bil prizadet zaradi maščobne degeneracije srčno mišičnega tkiva. To je zelo posebna in redka bolezen in stanje je bilo zaradi masivne krvavitve kljub takojšnji ponovni intervenciji nerešljivo. Na to je pokazal tudi izvid obdukcije gospe," zatrjujejo.

"Obducent je ugotovil, da je bilo operativno zdravljenje izvršeno brez pripomb, aortno koronarne premostitve so bile prehodne in popolnoma korektno izvršene. Histološka analiza tkiva srca pa je pokazala vzrok razpoke," so še sporočili z medicinskega centra.