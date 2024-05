Po razkritju nepravilnosti v Medicorju prestavili več operacij na srcu

Še v ponedeljek je nameravala predsednica uprave in največja lastnica MC Medicor, oborožena s tujimi strokovnjaki, stopiti pred novinarje in zavreči dvome v nestrokovno obravnavo 80-letne pacientke, a je novinarsko konferenco preklicala. "Sem razmislila, da počakam rezultate vseh nadzorov," pojasnjuje Metka Zorc.

Še naprej vztraja, da je prijava hčerk pokojne neupravičena, obravnava pacientke, ki je umrla po srčni operaciji, pa strokovna. Ima pa Zorčeva "za vratom" že zdravstveno inšpekcijo, ki je prepovedala samostojno delo 10 medicinskim sestram in tehnikom, med drugim dvema, ki pri operacijah skrbita za izventelesni krvni obtok.

Na vprašanje, ali perfuzionista brez licence še vedno delata, Zorčeva odgovarja, da ne. "Jaz sem ustavila program operacij, dokler ne opravita izpita iz slovenščine. To, da nista šla na izpit, je recimo moja napaka, da nisem organizirala učenja slovenščine," pravi.

Osem od desetih je bilo brez potrebnih dovoljenj že od leta 2018, a zdaj bo, zagotavlja Zorčeva, že v kratkem vse urejeno. "Pet jih je že opravilo izpit in so v procesu pridobivanja licence, dva sta perfuzionista in še trije imajo v načrtu izpit 14. junija."

Medicinski center Medicor je pred dnevi umaknil spletno stran, na kateri je bila kot zaposlena navedena tudi zdravnica, anesteziologinja, ki sicer ima licenco, ni pa vpisana v register zdravnikov. "Ni delala, ker je bila na bolniški in se je upokojila direktno po zdravljenju." Na vprašanje, zakaj so jo imeli navedeno na spletni strani, Zorčeva odgovarja: "Nismo je želeli namenoma umakniti iz spoštovanja do njenega dela."

Prenova spletne strani pa, pojasnjuje, zaradi obletnice delovanja centra.