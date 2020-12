Medijske hiše krepijo sodelovanje v boju proti dezinformacijam

Lažne in nepopolne informacije so namreč ena glavnih groženj v boju proti covid-19. Zato se je rodil nov projekt, ki povezuje kitajske in evropske medije, v okviru katerega se bo spodbujala tudi ponovna krepitev oslabljenega gospodarskega sodelovanja med evropskimi in kitajskimi podjetji.

Na forumu o sodelovanju evropskih medijskih partnerjev 2020 v Pekingu, ki je potekal v četrtek, sta Teng Yunping, predsednik upravnega odbora CCTV +, in Adrian Wells, generalni direktor ENEXA, katerega del je tudi naša medijska hiša, podpisala strateški sporazum, ki pomeni uradni začetek platforme"Evropski medijski partnerji (EMP)".

To pomeni, da smo odslej del programa o sodelovanju, kar za vse, ki spremljajo vsebine podpisnikov, pomeni še več raznolikega in verodostojnega poročanja. Na voljo nam bodo namreč novice, poročila in video materiali kitajske medijske hiše CCTV.