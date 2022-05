Medijski razpis: državni denar številnim projektom, ki so blizu odhajajoči vladi

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev letošnjega medijskega razpisa, ki so ga objavili na Ministrstvu za kulturo, je bila okoli tri milijone evrov, poroča Večer. Državni denar pa so tudi letos dobili številni medijski projekti, ki so blizu vladi Janeza Janše, ugotavljajo.

Tako so sredstva s področja sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih populacij prejeli na Planet TV (36.000 evrov), Družina (36.000 evrov), Zavod Iskreni (25.200 evrov), Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8.733,60 evra), Mariborinfo (34.209 evrov), Nova obzorja (35.993,70 evra), ki izdaja tudi revijo Demokracija in je v solasti SDS, madžarskega kapitala in poslanca Dejana Kaloha, poroča Večer. Televizija Nova24TV je prejela 32.719,50 evra. Državna sredstva so prejeli tudi mediji, ki jih lahko povežemo z Bojanom Požarjem. Tako je družba Lanaka media, ki je v lasti Maše Požar, hčerke Požarja, prejela skoraj 21.000 evrov. Tudi Zavod Media Ples, ki ga vodi Požarjeva partnerica Barbara Drnač, je prejel okoli 15.000 evrov.

Na področju sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa pa je med drugim Radio Ognjišče prejelo 100.000 evrov, medtem ko je Radio Študent prejel 36.000 evrov, lani pa na tem razpisu ni dobil niti evra, so spomnili na Večeru.