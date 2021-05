Znani zmagovalci medijskega razpisa, kljub pozivu opozicije 'poraženci' niso objavljeni

Na ministrstvu sicer ocenjujejo, da je strokovna komisija svoje delo opravila dobro, saj je prepoznala medijske projekte z najboljšim potencialom in najprepričljivejšo predstavitvijo ter medijskemu razpisu povrnila izvirni namen nagrajevanja odličnosti. "Projektni razpisi ne morejo biti socialni korektiv za zasebne medijske hiše, ampak morajo spodbujati tiste medijske projekte, ki sledijo namenu tovrstne državne pomoči, to je spodbujanju tistih medijskih vsebin, ki prispevajo h kakovostnemu informiranju državljank in državljanov na vseh ravneh," so še zapisali na ministrstvu.

Strokovno komisijo so sestavljali Matej Makarovič, Borut Rončević, Tamara Besednjak Valič, Jonatan Vinkler in Suzana Žilič Fišer. Odločala je o 143 vlogah, ki so pravočasno prispele na razpis.

Pa poglejmo, kateri so ti projekti:

Na listi A je kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z založništvom, kot so Beletrina, Kmečki glas, Didakta. Pa Adria media od Tomaža Drozga, ki bo prejela 19.500 evrov za rubriko Ozadja. Podoben znesek dobi informativni program Radia Zeleni val. Med prejemniki je tudi katoliško obarvani spletni magazin Časnik, finančno pomoč pa so si prislužile tudi regionalne in lokalne vsebine v časniku Večer. Sredstva si je uspel priboriti tudi spletni časopis za otroke - Časoris, pa duhovno prosvetni center Dom sv. Jožefa za projekt Razumeti življenje in Društvo Gibanje za mladino za projekt Odkrito na spletu. Kar nekaj subvencij so dobili projekti s katoliško vsebino, med njimi Biti blizu človeku Društva katoliških pedagogov Slovenije.

Založba Nova obzorja prejme okoli 19.500 evrov za projekt 30 let samostojne Slovenije in aktualni izzivi, Nova24TV pa prav toliko za rubriko Pregled dneva. Subvencijo dobi tudi Planet TV, pa Primorske novice. Pro TV bo sofinanciran za projekt Požarjeve večerne oddaje Faktor. Med prejemniki so še Revija Reporter, pa Siol plus in Zavod media ples, ki ga vodi Barbara Drnač. Za projekt Most sožitja bo finančno spodbudo dobila Zveza Romov Slovenije, in sicer 19.500 evrov, prav toliko pa tudi Zavod Iskreni za projekt Dialog o vrednotah bližnje prihodnosti.