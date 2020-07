Nov medijski zakon bi drastično zmanjšal financiranje RTV Slovenija

Val kritik leti na namero vlade, da spremeni zakone o medijih, o RTV Slovenija in o Slovenski tiskovni agenciji. Ključni spremembi sta drastično zmanjšanje količine denarja za RTV Slovenija in uvedba sklada za financiranje televizijske produkcije, v katerega bi se z novo dajatvijo nateklo kar 25 milijonov evrov. O delitvi denarja pa bi odločal kulturni minister. Prizadeti so ogorčeni, tudi zato, ker je vlada za tako drastične – in po mnenju mnogih tudi škodljive – spremembe namenila pičlih pet dni javne razprave.

Sredi poletja, z le nekaj dnevi javne razprave, se je aktualna vlada lotila reforme celotnega medijskega prostora. Spreminjali bi tri ključne zakone – medijskega, o RTV in STA. RTV-ju bi vzeli pet odstotkov sredstev, ki jih zberejo s prispevkom. Večino tega bi razdelili drugim, nekaj pa bi šlo Slovenski tiskovni agenciji. Njihove oddajnike in zveze pa bi prenesli na novo državno družbo. Gre za 13 milijonov manj, če prištejemo še sedem milijonov, ki jih RTV-ju že zdaj zmanjka za normalno delovanje, lahko govorimo o koncu RTV-ja, je jasen generalni direktor."20 milijonov pomeni vsa sredstva, ki jih recimo namenimo za radio. Se pravi, ugasnemo Radio Slovenija ali pa ugasnemo oba regionalna centra. To za nas pomeni, da takšne RTV, kot jo poznamo, zdaj ni več. Bližamo se Cipru, Malti in podobno,"pravi Igor Kadunc. Še posebno kritična v prvih odzivih je stroka. Marko Milosavljevič, strokovnjak za novinarstvo, izpostavi ustanavljanje sklada za financiranje slovenske televizijske produkcije. Vanj bi prispevke plačevali operaterji – A1, Telemach, T2 in Telekom. Za vsakega naročnika tri evre in pol. Skupaj bi se tako zbralo kar 25 milijonov, o delitvi katerih bi odločal kar kulturni minister. Hočeš nočeš bo ta denar na koncu plačal gledalec z višjo položnico, vnaprej opozarja Milosavljević. icon-expand RTV bi z novim medijskim zakonom prejel manj sredstev. FOTO: POP TV "Pri čemer ni nikjer natančno opredeljeno, kdo bo ta denar dobil, v kakšnih deležih bo ta denar dobil in tudi kakšen bo postopek delovanja. Hipotetično bi lahko minister za kulturo od teh 25 milijonov, 24 milijonov dodelil prijateljski TV postaji, en milijon pa nekomu, ki se dejansko ukvarja s filmom in televizijo," pravi Milosavljević. Ostro se je odzvalo tudi uredništvo STA. Če so do zdaj nadzornike imenovali v parlamentu, jih bi po novem kar vlada. Da s tem želijo uveljaviti politični interes na področju, kjer ti nimajo kaj iskati, so zapisali. Zelo ostri so tudi v Društvu novinarjev Slovenije. Da zakoni niso niti koalicijsko usklajeni, pa je jasno iz izjav poslancev. Prav koalicija bo tista, ki bo lahko ustavila oziroma spremenila, kot pravijo strokovnjaki, bliskovite in drastične posege na škodo medijev.