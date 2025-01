Hoivik: Kaznovani bodo kritiki vlade. Vrečko: Manipulirate s členi zakona

Ministrica Asta Vrečko odgovarja, da je medij v predlogu zakona jasno definiran in da je jasno navedeno, za koga medijski zakon velja. Po njenih besedah za vplivneže veljajo le deli zakona, kar pa je po njenem mnenju jasno navedeno. "Ko gre za spodbujanje sovraštva, terorizma, kaznivega dejanja, treba je označevati oglase in zaščititi otroke," je naštela. Razprava, ki se je sprožila na spletu glede zakona, jo je presenetila. "Izjemno sem bila presenečena nad to množično sproducirano dezinformacijo, peticijo, ki je bila sprožena, kjer se straši ljudi, kaj vse bodo morali zdaj narediti. Mislim, da je skrajno neodgovorno od javno izpostavljenih oseb, da na ta način strašijo državljane in sprožajo paniko," dodaja.

Hoivik je zanikal, da bi peticijo sprožila stranka SDS. "Prva je podpisana gospodična, 11 tisoč ljudi pa je sopodpisalo." Sam meni, da je peticija sprožila razpravo in po njegovem mnenju je prav, da z njo nadaljujejo tudi v parlamentu.

Vrečko meni, da se je opozicija odločila izpostaviti in manipulirati z določenimi členi, da bi sprožila širšo paniko. Poudarila je, da je obstoječi zakon zastarel in potreben prenove, s spremembami pa bo medijem kot gospodarski panogi prvič v 30 letih nudena tudi možnost shem državne finančne pomoči.

Hoivik je prepričan, da je namen zakona ta, da bi zdajšnja opozicija kritizirala vlado in bi bila potem za to kaznovana. Navedel je, da so za fizične osebe predvidene globe od 100 do 500 evrov. "Vplivnež ali kdorkoli, ki bo kritiziral ali spodbujal sovraštvo do političnega mnenja. Take države si ne želimo, ali mislite, da si bo še kdo upal kaj pokritizirati?"

Vrečko je spomnila, da je medijski zakon namenjen medijem in tistim, ki jih opredeljuje, ne zadeva pa vsesplošne komunikacije. "Vsi se strinjamo, da ne smemo tolerirati spodbujanja sovraštva in pozivov k terorizmu. Zakaj bi kdo temu nasprotoval," je med drugim dejala in dodala, da spodbujanje k nasilju in kritika nista ista stvar. Pojasnila je tudi, da inšpektorat za medije, ki bo preverjal določene kršitve, deluje samostojno in je neodvisen organ. Po njenih besedah pa bo preverjal objave medijev in ne fizičnih oseb, ki uporabljajo družbena omrežja.