Medijsko-komunikacijske rošade nove oblasti

Novica o odstavitvi dosedanjega šefa Ukoma je v javnost ušla prehitro, prespano noč po rošadi prizna premier Robert Golob in tako oceni kratek mandat Barbutovskega. "To, kar sem mogoče v zadnjih dveh mesecih pogrešal, so organizacijske sposobnosti in delo z ljudmi. In Ukom kot vladni urad s 40 zaposlenimi, primarna funkcija vodje takega urada mora biti organizacijsko-menedžerska. In pri tem je bil zmerno uspešen," je danes dejal Golob.