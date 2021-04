V Ljubljani mednarodna konferenca o duhovnem wellnessu

Wellness si po navadi predstavljamo kot del turistične ponudbe, oddih za regeneracijo telesa in duha, ki ga običajno ponujajo zdravilišča. Toda v resnici je precej več kot to, je način zdravega življenja. Wellness je v današnjih časih, ko smo zaradi velikih sprememb pod stresom ali celo pod grožnjo depresije, izjemno pomemben. Kot pravijo poznavalci, lahko tudi za duševno zdravje skrbimo vsak dan, tako kot z rekreacijo za telo. In zato ni treba popolnoma spremeniti življenja.

