'Naj delodajalec 2019' tudi letos v žep dvema slovenskima podjetjema

Naziv najboljšega slovenskega zaposlovalca je že četrto leto zapored dobila tudi NLB, predvsem zato, ker v podjetju intenzivno vlagajo v znanje vseh zaposlenih, novozaposlene pa sistematično uvajajo."Biti NLB-jevka oziroma NLB-jevec ni kar tako, saj to prinaša posebno odgovornost. Vsi zaposleni v NLB z našim znanjem, zagnanostjo in ravnanjem namreč vplivamo na življenja naših strank in s tem družin ter celotnih skupnosti. Ker smo sistemska institucija, pa naše odločitve nenazadnje vplivajo tudi na razvoj gospodarstva in družbe. Delovati v NLB ni kar tako tudi zaradi obilice priložnosti za osebnostni razvoj in nadgradnjo znanja, ki je našim zaposlenim na voljo, ter zaradi spodbudnega in družini prijaznega okolja. Vesel sem, da so to znova prepoznali tudi v inštitutu Top Employers in nam že četrtič zapored podelili to pomembno priznanje," je ob tem dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak .

JTI Slovenija je bil letos izbran za "Top employer Slovenija 2019" (Naj slovenski delodajalec 2019) že drugo leto zapored. Poleg tega je družba JTI že peto leto zapored prejela tudi naziv "Top global employer" (Naj globalni delodajalec). S certifikatom ji je neodvisna ustanova Top Employers Institute ponovno izrekla priznanje, da so družba, ki se trudi za svoje zaposlene. "Predvsem gre za priznanje za odlične razmere, ki jih zagotavljamo zaposlenim. V podjetju JTI jih namreč postavljamo na prvo mesto in nenehno izboljšujemo prakse, ki zagotavljajo njihovo dobro počutje ter poklicni razvoj," so sporočili iz JTI Slovenija.

V Sloveniji sicer obstaja ogromno dobrih praks kadrovskih menedžerjev ali menedžerjev na splošno, ki se zelo dobro zavedajo pomena dela z ljudmi in pravih načinov motiviranja, prilagojenih posameznikov, ocenjuje profesor za področje menedžmenta in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Matej Černe. "Težava je predvsem pri masovnih delih, na primer v proizvodnih panogah – čeprav so tudi tukaj pozitivne izjeme – oziroma pri delih, kjer dodatno nagrajevanje bolj uspešnih delavcev ni mogoče, na primer pri določenem delu javne uprave."

Nagrado podeljujejo na osnovi kadrovskih projektov in strategij

Nagrada Top Employer je sicer nagrada mednarodne neodvisne ustanove Top Employers Institute iz Nizozemske, ki jo podeljuje na podlagi dodelane večstopenjske ocenjevalne metode in poglobljenega preverjanja vseh kadrovskih projektov in strategij, ki jih podjetja izvajajo. Inštitut ocenjuje, kako dobra, vestna in dosledna so podjetja na naslednjih področjih: strategija za razvoj talentov, načrtovanje nasledstev, razvoj vodij, upravljanje delovne uspešnosti, načrtovanje kariere in nasledstev, sistem nagrajevanja, usposabljanje in razvoj, integracija novih sodelavcev ter organizacijska kultura.

Kaj pomeni biti odličen delodajalec?

Inštitut Top Employers je prepoznal, da so delovna mesta v podjetju JTI izjemna. "Naši zaposleni imajo fleksibilni delovni čas, ki je danes nepogrešljiv pri zagotavljanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Poleg tega imajo dostop do najnovejših, najboljših usposabljanj in poslovnih praks. Imajo možnost razvoja kariernih priložnosti denimo v Švici ali v Braziliji,"so pojasnili iz JTI Slovenija. Zato kar 80 odstotkov njihovih zaposlenih napreduje. Leta 2016 so 78,8 odstotka vodilnih položajev zasedali ljudje, ki so napredovali znotraj podjetja.

V JTI so prepričani, da so dober delodajalec tudi zato, ker delujejo po najvišjih etičnih standardih in etičnem kodeksu. Pričakujejo, da bodo tako zaposleni kot tudi vsi, ki delujejo v njihovem imenu po vsem svetu, izpolnili te standarde: "V vsaki pisarni po svetu je kontaktna oseba, na katero se lahko zaposleni obrnemo, ko menimo, da nekdo od zaposlenih (tudi nadrejeni) krši etični kodeks, veljavne JTI politike ali zakonodajo. Imamo podpredsednico, ki je zadolžena za vodenje strategije podjetja za spodbujanje raznolikosti. Vodimo tudi posebno politiko varovanja človekovih pravic."