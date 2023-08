Mednarodna pomoč bo nastanjena v Rečici ob Savinji, Solčava za turiste zaprta

V Slovenijo prihaja mednarodna pomoč, ki se bo nastanila v Rečici ob Savinji, od tam pa se bodo ekipe po Savinjski dolini že v torek odpravile na pomoč, je ob obisku Solčave povedal minister za obrambo Marjan Šarec. Medtem občina Solčava, od koder zaradi posledic ujme še danes evakuirajo turiste, za nove turiste ostaja začasno zaprta.

Minister za obrambo Marjan Šarec je danes po obisku Gornjega Grada in Solčave povedal, da mednarodna pomoč v Slovenijo prihaja iz številnih držav, tako da bodo v torkek na delu že prve ekipe. "To bo najpomembneje ta hip, da čim prej spravimo stvari v kolikor toliko normalne za bivanje," je dejal minister, ki se je v Gornjem Gradu in Solčavi seznanil z razmerami po katastrofalni ujmi, odpravljanjem posledic in vzpostavljanjem osnovnih življenjskih pogojev.

V Gornjem Gradu je reka Dreta poškodovala vse lokalne mostove, zalila več kot 100 hiš, med drugim je popolnoma uničilo tudi tamkajšnji gasilski dom, je povedal župan Anton Špeh. Na območju občine je težko dostopnih več kmetij, pet jih je po besedah župana popolnoma odrezanih od sveta. S pristojnimi so dogovarjajo, da bi živila in vodo dostavili s helikopterjem. O huje poškodovanih iz občine ne poročajo, zaradi stiske ob posledicah ujme pa so nekateri potrebovali psihosocialno pomoč.

"Nikoli ni tako, da bi bili v celoti pripravljeni na tako nesrečo. Zdaj nas je spet, lahko rečem, v tistih 15 minutah ponovno presenetilo," pa je ob ministrovem obisku v Solčavi dejala županja Občine Solčava Katarina Prelesnik. Ocenila je, da so se zelo hitro odzvali na nastale razmere, vzpostavili štab civilne zaščite in začeli zagotavljati prevoznost cest z Jezerskim.

Reševali tudi srčnega bolnika in nosečnico Reševali so tudi nekaj nujnih zdravstvenih primerov, med drugim srčnega bolnika, ki so ga uspešno prestavili v bolnišnico preko Kranja, evakuirali so tudi nosečnico, ki je imela en teden do roka poroda. Prelesnikova je povedala še, da imajo v solčavski občini 800 turističnih postelj, da so sredi turistične sezone in da so se evakuacije turistov začele v soboto zjutraj. Upa, da se bodo evakuacije turistov danes končale.

"Ne moremo pa zagotavljati varnosti. Imamo prevoznost, je pa zelo nevarno območje, ceste so zelo nevarne, zato po pobudi štaba civilne zaščite danes izdajam odredbo o zaprtju turističnih lokalov za stacionarne goste," je dejala županja občine Solčava. Ob tem je dodala, da bodo zelo hvaležni, če se bodo vsi turisti vrnili k njim, ko bodo razmere to dopuščale. Cesta do Luč dostopna za nujne zadeve

Minister Šarec je ob obisku Solčave povedal še, da so Luče trenutno še vedno nedostopne, da pa bo po najnovejših informacijah danes cesta do Luč dostopna za nujne zadeve, ne bo pa namenjena množičnemu prihajanju v Luče. Glede Črne na Koroškem je dejal, da se zadeve počasi izboljšujejo.