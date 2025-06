Mednarodna reševalna akcija: padel je 50 metrov globoko

Bovški gorski reševalci so posredovali v treh intervencijah. Do dveh zlomov noge je prišlo v soteski Fratarica in med Zadnjico ter Prehodavci, na Slovenski poti na Mangartu pa je na približno 2550 nadmorske višini zdrsnilo planincu, ki je preživel 40 do 50-metrski padec.