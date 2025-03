Mednarodna vojaška vaja Neptun Strike tudi na slovenskem nebu

Mednarodna vojaška vaja Neptun Strike 2025 bo aprila združila zaveznice Nata in njihove kopenske, morske in zračne zmogljivosti. Del vaje bo jutri potekal tudi na ozemlju in v zračnem prostoru Republike Slovenije.

"Slovenska vojska bo na vaji sodelovala s 15. brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe, ki bo na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna izvedla urjenje kontrolorjev združenega ognja v sodelovanju in ob podpori zavezniških letal, ki bodo območje vadišča preletavala predvidoma med 14. in 17. uro," so sporočili z obrambnega ministrstva in dodali, da se na območju izvajanja dejavnosti zaradi preletov letal pričakuje povečan hrup.