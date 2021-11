Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami: v času epidemije še več žrtev

"Prisluhnili so mi in me podprli pri iskanju rešitev. Zdaj sem na varnem." Tak bi moral biti epilog vsake ženske, ki doživlja nasilje. Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami poudarjamo, da pomoč obstaja. 13 odstotkov žensk v Sloveniji je doživelo nasilje. A žal veliko nasilja ostane skritega, epidemija pa je pripomogla k še večjemu številu žrtev, so že v sredo v družbi nevladnih organizaciji opozorili na Ženskem forumu SD. Govorili smo z žrtvijo, ki ji je partner povzročal psihično, fizično in ekonomsko nasilje. Po več letih se je odločila zavarovati sebe in otroke ter poiskala pomoč.