Mednarodni dan Gaucherjeve bolezni: Možnost terapije na domu bi bistveno izboljšala kakovost življenja bolnikov

Danes obeležujemo mednarodni dan Gaucherjeve bolezni. Prvi oktobrski dan je že tradicionalno rezerviran za ozaveščanje o tej redki presnovni bolezni, ki prizadene več kot 60.000 ljudi po vsem svetu. Tudi letos, tako kot v prejšnjih letih, je v ospredju razprava o tem, kako pomembno je, da se bolnikom omogoči zdravljenje na domu.

Gaucherjeva bolezen (simbolna fotografija)

"Bolniki, ki imajo Gaucherjevo bolezen, so kronični bolniki in morajo doživljenjsko prejemati zdravilo v bolnišničnih centrih. Možnost zdravljenja v domačem okolju bi znatno izboljšala njihovo kakovost življenja in poenostavila zdravljenje. Upamo, da bodo pristojne ustanove prepoznale potrebe naših pacientov, hkrati pa pozivamo vse odgovorne, da nas podprejo v naših prizadevanjih," je dejal prof. dr. Samo Zver, specialist hematologije in interne medicine ter predstojnik hematološkega oddelka UKC Ljubljana.

prof. dr. Samo Zver

Simptomi – na kaj je treba biti pozoren? "Glavni znaki in simptomi Gaucherjeve bolezni so povečana jetra in vranica, nizko število trombocitov in slabokrvnost ter bolečine v kosteh. Dokler ne odkrijemo bolezni so v celoten proces vključeni različni zdravniki specialisti. V primeru suma Gaucherjeve bolezni se je treba obrniti na presnovni laboratorij ali eno od specializiranih ambulant, ki delujejo pri referenčnih centrih za redke in presnovne bolezni v Sloveniji. Tam pacientom predstavimo nadaljnje korake, postopek testiranja pa je preprost in neboleč," še dodaja prof. dr. Samo Zver. Preiskava kostnega mozga za postavitev diagnoze namreč ni potrebna.

Mednarodni dan Gaucherjeve bolezni (simbolna fotografija)

Medicina pozna tri podvrste Gaucherjeve bolezni. Tip 1 je najpogostejši, pri njem gre za kronično in nenevrološka obliko, za katero so značilna povečana jetra in vranica, prizadet je skelet. Bolniki so utrujeni in včasih manj zmogljivi. Pri tipu 2 gre za akutno nevronopatsko obliko, ki se pojavi zgodaj v otroštvu. Za ta tip so značilni hitro napredujoča prizadetost možganskega debla, povečana jetra in vranica ter kratka življenjska doba. Večina otrok umre pred drugim letom starosti. In nazadnje tip 3, kjer gre za subakutno, kronično nevronopatsko obliko, ki prizadene otroke ali mladostnike. Zanjo je značilna prizadetost centralnega živčnega sistema, vendar v blažji obliki.

Trije tipi gaucherjeve bolezni