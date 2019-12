'Na vključevanje invalidov bolj vplivajo psihološke ovire v glavah kot arhitektonske'

Po svetu zaznamujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Generalna skupščina ga je leta 1992 razglasila z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov. Letos Združeni narodi spodbujajo invalide k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi.

Na svetu živi okoli milijarda ljudi z določeno obliko invalidnosti. V Sloveniji z invalidnostjo živi 170.000 ljudi, kar predstavlja 8,5 odstotka prebivalstva. 'Nekateri jih zmerjajo, označujejo kot izkoriščevalce in ljudi s posebnimi privilegiji' Aleš Bučar Ručman z mariborske Fakultete za varnostne vede je spomnil na projekt "Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide", ki ga izvajajo v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana.

Če je še pred leti veljalo, da invalid brez spremljevalca ne sme na letalo kot potnik, danes lahko v tujini vidimo osebe z invalidnostmi, ki samostojno opravljajo izpite, potrebne za pridobitev licence za letalstvo. —Gal Jakič

"Rezultati poglobljene raziskave so pokazali, da je solidarnosti v naši družbi na tem področju zelo malo, čeprav je samostojna mobilnost eden ključnih pogojev za uspešno družbeno vključenost. Kot so nam opisovali kolegi invalidi, se zgodi, da se kršitelji ob tem pogosto vedejo skrajno nespoštljivo, da jih nekateri zmerjajo, označujejo kot izkoriščevalce in ljudi s posebnimi privilegiji," je zapisal vodja projekta. "Na osnovi teh spoznanj smo pripravili projekt 'Družbena vključenost in enaka pravica do mobilnosti za invalide', ki ga pričenjamo izvajati v decembru 2019 in bo trajal do konca leta 2020," pravi Bučar. Skupina raziskovalcev bo skušala odkriti, s kakšnimi problemi, diskriminacijo, predsodki in nestrpnostjo se v Sloveniji srečujejo invalidi, kaj otežuje njihovo mobilnost in vključenost v družbo, kakšne so posledice teh dejanj in procesov za invalide ter kako se na to odzivajo različne institucije.

V prizadevanjih za izboljšanje položaja invalidov in oseb s posebnimi potrebami je bila leta 2006 sprejeta konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav. FOTO: Aljoša Kravanja

"Pridobljeni podatki bodo predstavljali izhodišče za Poročilo o nestrpnosti in diskriminaciji invalidov v Sloveniji in priporočila za boljšo vključenost invalidov v družbo," zaključuje Bučar Ručman. 'Na vključevanje invalidov v družbo vplivajo psihološke ovire v glavah' Slovenski paraolimpijec in sodelavec v projektu Gal Jakič pravi:"Večina težav izhaja iz neozaveščenosti, ignorance in tega, da se preprosto ne razmišlja, kako nekatere odločitve vplivajo na življenje drugih. Začnemo lahko že pri posameznikih, ki parkirajo na mestih, rezerviranih za invalide, nadaljujemo pri ureditvi infrastrukture in preprostem dejstvu, da na enakopravno vključevanje invalidov v družbo bolj vplivajo psihološke ovire v glavah posameznikov kot pa arhitektonske." "S prenosom dobrih praks lahko vplivamo na svobodno vključevanje invalidov v družbo, ne v smislu posameznikov, ki zahtevajo več pravic, ampak skupine, ki se zaveda svojih dolžnosti in želi aktivno soustvarjati paradigmo mobilnosti v mestih prihodnosti in sodobni družbi nasploh," pravi Jakič. Svet za invalide: Po sprejetju konvencije gre Slovenija po pravi poti Svet za invalide je v svoji poslanici navedel, da je Slovenja v letih po ratifikaciji konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov pokazala, da gre po pravi poti in da sledi svojim obveznostim iz konvencije. A po njihovem opozorilu bi moral svet delovati kot osrednji organ za spremljanje uresničevanja konvencije, vendar mu ta vloga še ni priznana. Še vedno namreč deluje le kot posvetovalni organ in njegovi sklepi nimajo izvršne moči, so pojasnili.

Mednarodni dan je v ponedeljek zaznamoval dobrodelni bazar, na katerem se je predstavilo 15 invalidskih organizacij. V DZ bodo danes odprli fotografsko razstavo Ljubezen do drugačnosti. Mednarodni dan pa bodo z različnimi dogodki zaznamovali tudi drugod po državi.

Z namenom, da bi svet prevzel izvršne naloge v skladu z določili konvencije, je treba položaj in področje delovanja sveta zakonsko urediti in hkrati zagotoviti potrebne kadrovske in finančne vire, so pozvali. Svet je spomnil tudi na pomen izvajanja določb, ki urejajo pravice invalidov do neoviranega dostopa do grajenega okolja. Stanje na tem področju se prepočasi spreminja, zato je treba bolj dosledno izvajati zakonodajo, so izpostavili. Čim prej je treba v slovenski pravni red po njihovih besedah prenesti tudi evropsko direktivo o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Poslanico so na javnost naslovili tudi v Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije, ki so poudarili nesmiselnost vojn in potrebo po sporazumnem reševanju konfliktov na vseh ravneh. Na svetu živi okoli milijarda ljudi z določeno obliko invalidnosti

Predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Dejan Židan in predsednik vlade Marjan Šarec bodo danes ob mednarodnem dnevu gostili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij.