Mednarodni dan maternih jezikov letos o pomenu večjezičnega izobraževanja

"To je kot nenehno vračanje k studencu, postanek popotnika pri rojstvu izvorne vode. Da se odžeja. Je spomin. Sedanjost. Prihodnost. Je širina sveta in intimen prostor posameznika, zatočišče pred temo, varovanje zgodovine, odganjanje urokov. Obramba pred gozdom, v katerem izgubljamo smer. Je smisel. Potešitev. Je dialog in samogovor, je stisk roke in objem. Toplina v mrzlih burjastih časih. Je narod. Njegovo zrcalo. Je domovina," je zapisal o mednarodnemu dnevu maternega jezika.

Večer, ki se bo začel ob 18. uri v dvorani društva, je zasnovan kot pogovor s pisatelji slovenskega in italijanskega jezikovnega prostora, Janijem Oswaldom , Ferijem Lainščkom , Dušanom Jelinčičem in Zlatko Obed .

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob mednarodnemu dnevu spomnila, da je materni jezik gonilo ohranitve dediščine in razvoja človeštva. Materinščine se naučimo v "okolju, v katerem spoznavamo najbolj temeljne pojme in pomene ter se naučimo misliti oziroma vrednotiti svet okrog sebe," je zapisala.

Klakočar Zupančičeva tudi verjame, da se zavedamo, da je materinščina veliko več kot samo eno od sredstev komunikacije. "Pravzaprav je nedeljiv del posameznikove identitete, ki jo oblikuje skupnost na podlagi svojega jezika, dediščine in kulture," je še dodala.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je za današnji dan pripravila spletni seminar v Parizu, na katerem bodo strokovnjaki za predšolsko vzgojo, pismenost, priložnostno učenje in avtohtone jezike razpredali o tem, kako bi izvajali politike in prakse večjezičnega izobraževanja, da bi zagotovili kakovostno učenje. To bi poleg učnih rezultatov izboljšalo tudi prenos medgeneracijskega znanja, jezikov, kulture in dediščine, so zapisali na svoji spletni strani.

Unesco je 21. februar izbral za mednarodni dan maternih jezikov leta 1999 v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so 21. februarja 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj materin jezik, bengalščino.