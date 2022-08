Tudi pivo se je podražilo, v povprečju ga Slovenci spijemo 26,4 litra na leto

Slovenija več piva izvozi kot uvozi

Lani se je pivo v Sloveniji na letni ravni podražilo za 3,2 odstotka. Povprečna drobnoprodajna cena litra lagerja je v trgovini znašala 1,83 evra, cena pol litra svetlega piva v lokalu pa 2,89 evra.

Slovenija vrednostno več piva izvozi kot uvozi. Vrednost izvoza piva je lani znašala 55,9 milijona evrov, največ ali četrtino ga je šlo na Hrvaško. Vrednost uvoza pa je dosegla 26,7 milijona evrov, največ ali 38 odstotkov ga je prišlo iz Avstrije.

Hmelj je ena glavnih sestavin piva. Slovenski pridelovalci so ga lani pridelali 2186 ton. Izvoz hmelja je lani znašal 2253 ton, večinoma je šel v Nemčijo. Uvoz je dosegel 451 ton, največ prav tako iz Nemčije.

Slovensko pivovarstvo je v zadnjem desetletju doživelo velik razcvet, so ocenili na lanskem srečanju slovenskih pivovarn. Takrat je bilo po njihovih navedbah v Sloveniji več kot 100 pivovarn, ki jih zaznamujeta velika inovativnost in skrb za kakovost. Vedno bolj zahtevni so tudi slovenski potrošniki, so dodali.