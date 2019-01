Skoraj dve leti svoje mladosti preživela v koncentracijskem taborišču

Slovenija je, tako kot vse od leta 2008, uradno obeležila mednarodni dan spomina na holokavst. Z njim se svet spominja žrtev vseh pobojev med drugo svetovno vojno in seveda trpinčenja, ki so ga preživeli milijoni Judov, Slovanov, Romov in hendikepiranih. Med njimi tudi številni Slovenci, recimo danes 93-letna Pavla Simčič, ki je še mladoletna skoraj dve leti preživela v taborišču v Ravensbrucku.