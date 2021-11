'Zaradi objestnega voznika sem izgubila najboljšo prijateljico Ino'

Avtocesta pod jeseniško Mežaklo, brez odstavnega pasu, kamor bi se voznik umaknil, omejitev 110 kilometrov na uro in trojica predrznih mladostnikov. To je prizor, ki so ga posnele Darsove spletne kamere. Kot je razvidno s posnetka, se je eden izmed njih ulegel na cestišče, drugi pa ga je med tem posnel. Pretekli konec tedna pa posnetki novega izzivanja usode v predoru pod koprskim Markovcem. 29-letni voznik je zaradi hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v steno, toda preživel. A poleg rdečih luči in alarmov vse prepogosto žal gorijo tudi sveče. Na ljubljanskih Žalah se srečamo z dekletom, ki je pred štirimi leti zaradi objestnega voznika izgubilo prijateljico.

21-letni voznik krivde ni priznal. In čeprav je bil alkotest negativen, je raven njegove prisebnosti nakazovalo tudi to, da se s sovoznikom ob prihodu policije nista mogla zediniti, kdo je za volanom Audija A7 sploh sedel, doda Neja. Obžalovanja pa kakor da nikoli ne bi pokazal."Tudi če bi mu bilo zares žal, je bil prepotenten, je v tistem trenutku mislil samo nase, je bil njegov ego zelo visok, nesreče ne bi preprečil. Potem pa je vse že prepozno."

Preminula Ina je bila študentka mikrobiologije, bila je vedra, nasmejana, in rada je potovala, pripoveduje. "Ko sem prišla k njim domov, to je bilo potem naslednje jutro, ko me je klicala njena mami, sem videla vse njene sorodnike zbrane. Pravi šok pa je bil, ko je v sobo stopila njena sestra. To ni jok, so kriki, kriki neke grozne bolečine, in takrat sem se tudi jaz zavedla, da se to res dogaja."

In se žal ne neha dogajati. Stave, postavljanje pred prijatelji, samodokazovanje in omamljenost, na drugi strani pa smrt. "Pustit svoj ego na stran, se usest v avto z zavedanjem, da je to ena velika odgovornost, poskrbeti za svojo varnost, ker tako poskrbimo tudi za varnost drugih."

Med vzroki nesreč vztrajno prevladuje vinjenost. Čeprav je bilo zaradi zmanjšanega obsega prometa lani najmanj smrtnih nesreč po letu 1954, se letos že vračamo proti starim črnim številkam.