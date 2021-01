Mednarodno novinarsko združenje podprlo STA

Vlada je 14. januarja po 49 dneh STA izplačala zapadle obveznosti za opravljanje javne službe in za tržno dejavnost za lanski oktober in november, potem ko je Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) izplačilo pogojeval s predložitvijo določene dokumentacije, nato pa še z odobritvijo Bruslja. Izplačilo za december zapade konec januarja.

Izplačilo so izvedli šele na podlagi sporočila evropske komisarke za konkurencoMargrethe Vestager, ki da "nakazuje možnost pozitivne odločitve Evropske komisije glede nakazila državne pomoči za STA". Ob tem so v Ukomu sicer navedli, da gre za začasno odobritev izplačila STA v okviru določb sedmega protikoronskega zakona.

Spomnimo

Vestagerjeva ter komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova sta sicer v pismu STAjasno zapisali, da dodatna presoja Bruslja glede tega, ali gre pri financiranju STA za nedovoljeno državno pomoč, ni potrebna. Opozorili sta tudi na poseben pomen javnih medijev in na to, da bi se morale države članice vzdržati pritiska nanje.

Na STA so odločitev vlade o izplačilu dela zapadlih obveznosti sprejeli "z olajšanjem". Obenem so vlado pozvali k zagotovitvi financiranja v letošnjem letu brez nadaljnjih pogojevanj. "Financiranje javne službe STA namreč ne more biti začasna rešitev, pač pa je zakonska obveza vlade," so poudarili v sporočilu za medije, pod katerega so se podpisali vodstvo, uredniški kolegij, svet delavcev, zastopstvo in sindikat novinarjev STA.

Čeprav je nadzorni svet STA že sprejel poslovni načrt družbe za leto 2021 in ga posredoval vladi, s tem pa izpolnil zakonsko podlago za financiranje javne službe v letošnjem letu, STA namreč še nima zagotovil, da bo njena javna služba financirana tudi letos. Ta dolžnost ustanovitelja je sicer zapisana tako v zakonu o STA kot v sedmem protikoronskem zakonu, tudi če ne bi bila sklenjena pogodba o opravljanju javne službe. STA nima niti pogodbe o opravljanju tržnih storitev za potrebe vladne administracije za letos, čeprav si je po navedbah vodstva STA za to prizadevala.