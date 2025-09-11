Svetli način
Mednarodno priznani ilustrator, ki je prva naročila prejemal že v vrtcu

Ljubljana, 11. 09. 2025 18.55 | Posodobljeno pred 31 minutami

Denis Malačič
Matija Medved je pri 35 letih že trdno uveljavljen na umetniškem prizorišču. Medo, kot ga kličejo prijatelji, ustvarja na presečišču ilustracije, grafike, slikarstva, animacije in oblikovanja. Njegove stvaritve občudujemo doma, hkrati pa se podpisuje tudi pod projekte za nekatere najuglednejše svetovne časopise, kar ga uvršča med najvidnejše predstavnike sodobne ilustracije pri nas.

"V drugem razredu smo morali povedati, kaj bi radi bili, ko odrastemo. Takrat smo se morali narisati in narisal sem se kot slikar. Zelo nehvaležno je govoriti o svojem delu. Morda dela govorijo sama zase," pravi slovenski umetnik Matija Medved.

Že zelo zgodaj je pokazal, da mu jezik risanja izjemno dobro leži. Družina se je o tem prepričala že, ko je imel komaj tri leta, prva naročila pa je začel prejemati že v času vrtca.

V času pubertete se je pogosto spraševal, ali je sanje o tem, da bi postal slikar, sploh mogoče uresničiti. Strah, da ustvarjalnost morda ne bi zadostovala za preživetje, ga je vodil k razmišljanju tudi o drugih, bolj tradicionalnih poklicih. Tako bi bil, če bi se življenje obrnilo v drugo smer, danes morda pravnik, arhitekt ali celo diplomat.

Podpisan pod umetnine v najuglednejših mednarodnih časopisih

Na njegova dela lahko danes naletimo na najrazličnejših mestih. V knjigah in na njihovih naslovnicah, na plakatih in v animacijah, pa celo v uglednih tujih revijah in časopisih, kot sta Forbes in The New York Times. Koliko svobode ima pri ustvarjanju, pa je odvisno od posameznega projekta.

Njegov izjemen talent so lani priznali tudi na letni pregledni razstavi Združenja ilustratorjev v New Yorku, kamor se običajno prijavi od 5000 do 7000 ustvarjalcev. Od skupno šestih kategorij je Matija Medved osvojil medalje v kar treh: zlato za naslovnice za Fabulo, srebrno za ilustracije kolumn v The New York Timesu in še eno srebrno za animirano serijo ilustracij za Center Rog.

'Lahko eksperimentiram'

"Meni se zdi to zanimivo pri mojem poklicu, da lahko delam na različne načine. Mogoče bom raje tako rekel, to, da lahko eksperimentiram, mi ohranja ta poklic tudi zanimiv. Če bi moral ves čas delati na isti način, bi sčasoma postalo zelo duhomorno," pravi Matija.

Meje pri ustvarjanju zanj ne obstajajo. Njegov cilj je, da bi od naročnikov postopoma prešel k lastnim projektom in nekoč živel od prodaje svojih del.

matija medved ustvarjalec ilustrator grafik slikar animator oblikovalec
