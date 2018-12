Medobčinski inšpektorat letos izmeril 2920 prekoračitev hitrosti

Voznikom, ki so v naselju prekoračili hitrost do vključno deset kilometrov na uro, so izrekli 1527 ukrepov, 1249 ukrepov pa so izrekli voznikom, ki so hitrost prekoračili od deset do 20 kilometrov na uro. Še 120 voznikom so izrekli ukrepe, ker so v naselju hitrost prekoračili za od 20 do 30 kilometrov na uro, ter 24 voznikom, ki so hitrost prekoračili od 30 do 50 kilometrov, so navedli na celjski občini. Med vsemi prehitrimi vozniki je inšpektorat za 1237 njih izrekel tudi kazenske točke.

V pristojnost občinskih redarjev spada tudi reden nadzor nad plačevanjem parkirnine. Voznikom, ki ne plačajo parkirnine, kjer je to obvezno oz. na vidnem mestu v vozilu nimajo nameščenega veljavnega parkirnega listka ali dovolilnice, izrečejo globo. Na tem področju so redarji ugotovili 6381 kršitev. Odredili so tudi odstranitev 69 zapuščenih vozil.