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'Medtem, ko poteka reševanje preživelih in identifikacija umrlih ...'

Postojna, 28. 08. 2026 07.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Nespametno početje med zastojem

V četrtek se je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle tri osebe. Avtocesta je bila v smeri Kopra več ur zaprta. Zavod Reševalni pas pa je znova opozoril na nekatere voznike, ki so s svojim nespametnim početjem ogrožali sebe in druge, ter reševalcem ovirali pot.

Kot so zapisali v Zavodu Reševalni pas, kljub temu, da na odseku primorske avtoceste, kjer se je zgodila prometna nesreča, potekajo trije pasovi za vožnjo v eno smer, "tam ljudje še vedno ne znajo ustvariti dovolj širokega pasu". Na posnetku, ki so ga posneli iz reševalnega vozila, lahko vidimo, da so bili sicer na odstavnem pasu številni tovornjaki, tako da se nekateri vozniki niso mogli umakniti bolj skrajno, spet drugi pa so se umikali šele, ko so za seboj zaslišali in videli reševalno vozilo. 

"O razumevanju reševalnega pasu na odsekih s tremi pasovi in ozaveščenosti, predvsem tujih, voznikov priča spodnji posnetek, ki je nastal v reševalnem vozilu NMP Logatec," je zapisal Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, ki se je v preteklosti kot reševalec in prostovoljni gasilec med nujno vožnjo prevečkrat znašel ujet v zastojih.

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Kamere pa so znova ujele tudi "sprehajalce". "Medtem, ko poteka reševanje preživelih, identifikacija umrlih in preiskovanje tragedije, je v zastoju videti marsikaj neumnega, nevarnega in primitivnega," so zapisali ob posnetku dveh mladih fantov, ki se več kot očitno zabavata na strehi avtodoma. 

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Vozniki in sopotniki pa se v zastoju niso le sprehajali po avtocesti. Neka ženska se je "razgibala" kar s skakanjem čez kolebnico. "Izstopanje iz vozil na avtocesti, četudi v zastoju, je nevarno in prepovedano," so opozorili v Zavodu Reševalni pas, kjer se sprašujejo tudi o moralnih zadržkih tovrstnega početja, medtem ko je nekaj sto metrov stran potekal boj za življenja ponesrečencev. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opazili so tudi, da so nekateri vozniki na avtocesti v zastoju obračali in "dobili idejo o obvozu kar preko izletnega polja z globokim peskom, ki služi ustavljanju vozil v izredni situaciji"

"Drugi pa so malo pofirbcali kar na 10 cm široki pregradni ograji, ki ločuje smerna vozišča v delovišču pri Postojni," so še dodali. 

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Prometna nesreča med Uncem in delovno zaporo pred Ravbarkomando se je zgodila okoli 16.28. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil. Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj in gasilcev. 

Po prvih podatkih je tovorno vozilo ostalo v okvari v odstavni niši, voznik osebnega avtomobila pa je trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. V avtu je bilo pet oseb, državljanov Severne Makedonije, tri osebe so na kraju umrle, enega poškodovanca pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z reševalnim vozilom so odpeljali v bolnišnico tudi poškodovanega voznika osebnega avtomobila. Več podrobnosti o prometni nesreči bo policija sporočila po zaključenih prvih preiskovalnih dejanjih.

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