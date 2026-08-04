Medtem ko mi iščemo senco, oni v bundah delajo na –20 stopinjah

Ob tem ko skoraj vsi pred visokimi temperaturami bežimo v senco in pod klimo, drugi v tem vročinskem valu sredi Slovenije v bundah iščejo sonce. Med njimi so tudi skladiščniki zamrzovalnice Ljubljanskih mlekarn, kjer devet zaposlenih vsak dan dela na –20 stopinjah. Kako se spopadajo s temperaturnimi razlikami in v katerem letnem času imajo svoje delo najraje?