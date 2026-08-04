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Slovenija

Medtem ko mi iščemo senco, oni v bundah delajo na –20 stopinjah

Ljubljana, 04. 08. 2026 19.32 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Sebastijan Šorn Drev

Ob tem ko skoraj vsi pred visokimi temperaturami bežimo v senco in pod klimo, drugi v tem vročinskem valu sredi Slovenije v bundah iščejo sonce. Med njimi so tudi skladiščniki zamrzovalnice Ljubljanskih mlekarn, kjer devet zaposlenih vsak dan dela na –20 stopinjah. Kako se spopadajo s temperaturnimi razlikami in v katerem letnem času imajo svoje delo najraje?

zamrzovalnica vročinski val Ljubljanske mlekarne delo v hladilnici

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KOMENTARJI1

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Pinokio
04. 08. 2026 20.48
Res jim ni prijetno, vendar tudi taka ali podobna dela je treba opraviti. Naj pa pazijo na svoje zdravje, to ni delo za 40 let, ampak se je treba prej umakniti.
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