Slovenija

'Meduze niso žoge, zato se z njimi ne igramo ali obmetavamo'

Piran, 30. 04. 2026 14.25 pred 55 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Maja Pavlin
Meduza veliki klobučnjak

Pojav, ki ga lahko v zadnjih dneh spremljamo v Tržaškem zalivu, sicer vzbuja pozornost in skrbi kopalcev, vendar pa morski strokovnjaki ob pogledu na množico meduz mirijo. Gre namreč za običajen naravni cikel domorodne vrste, ki sicer ob velikih namnožitvah predstavlja težavo za ribiče, vendar pa za človeka ni nevarna. "Najti moramo način, da sobivamo z njimi, ker so del ekosistema," pravi višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za biologijo Andreja Ramšak, ki ob tem vseeno svetuje nekoliko večjo previdnost ob stiku s tem ožigalkarjem.

Tako kot so meduze v minulih dneh preplavile Tržaški zaliv, so fotografije in posnetki teh elegantnih morskih bitij preplavile tudi splet. Kot pojasnjuje višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za biologijo Andreja Ramšak, gre za domorodno vrsto velikih klobučnjakov z znanstvenim imenom Rhizostoma pulmo, ki je pogosto opažena in prisotna v celotnem Tržaškem zalivu.

Tudi njihova velika namnožitev je običajen pojav, del njihovega življenjskega cikla in predstavlja spolno generacijo. "Meduze, ki jih sedaj vidimo, so nastale iz majhnih polipov v procesu strobilacije. Iz male meduzice so zrastle do sedanje velikosti in so namenjene spolnemu razmnoževanju, da se poveča genetska raznolikost v populaciji," je povedala Ramškova.

Takšna namnožitev se je v preteklih letih pojavila že večkrat, zaenkrat pa znanstveniki po njenih besedah ne morejo napovedati, v katerem letu se bo to zgodilo oz. kdaj se bodo tako namnožile ob obali. Se pa sogovornica strinja, da se v zadnjih desetletjih te meduze, ki so sicer sestavni del ekosistema, pojavljajo pogosteje kot pred letom 2000.

Na rokah pogosto nezaznan, peče pa na očeh ali ustih

Da jih opazimo z obale ali na površini, je odvisno od več dejavnikov, težavo pa predstavljajo predvsem ob tovrstnih obilnih namnožitvah, saj onemogočijo ribolov: "Najti moramo način, da sobivamo z njimi, ker so del ekosistema." Burja jih lahko sicer po njenih besedah odnese z odrivanjem vode stran od obale, kar daje vtis, da jih ni, čeprav so še vedno prisotne dlje od obale.

Preberi še Z meduzami preplavljen Tržaški zaliv, ribiči upajo na pomoč burje

Ker veliki klobučnjaki sodijo v skupino ožigalkarjev, katerih značilnosti so, da imajo celice s strupi (sestava strupov je sicer nekoliko različna med različnimi vrstami), tudi te meduze ožgejo: "Ožig velikega klobučarja je blag in ga na dlaneh, kjer je koža debelejša, ne čutimo, če pa se dotaknemo oči ali ust, bo vseeno zapeklo."

Strokovnjakinja ob tem izpostavlja, da meduze "niso žoge, zato se z njimi ne igramo ali obmetavamo". Če pa se jih oseba dotakne, svetuje, naj si dobro spere roke oz. ožgano mesto.

Pri nas nevarnih vrst ni

V Sloveniji so ob tem prisotne tudi druge vrste meduz, poleg velikih klobučnjakov še uhati klobučnjaki, morska cvetača, morsko kolesce, kompasni klobučnjaki in mesečinka, ki se pri nas ne pojavi vsako leto, vendar pa ob dotiku najbolj ožge.

"Nekatere vrste meduz so pogoste v akvarijih in so na ogled, ker so tudi zelo privlačne. Ponekod, kjer se stalno pojavljajo, so lahko del turistične ponudbe in način, da se ljudje spoznajo z njimi in z morjem," glede njihovega vpliva na turizem še pove Ramškova.

Kjer se pojavljajo nevarne vrste, pa so običajno postavljene opozorilne table, da se obiskovalci izognejo kopanju oz. da so v vodi previdnejši. Te nevarnosti po njenih besedah pri nas ni, vseeno pa obalnim občinam predlaga postavitev informativnih tabel za obiskovalce.

Vse ob tem opozarja na spoštljiv odnos do morja in njegovih prebivalcev, kopalcem pa ob opažanju meduz v vodi svetuje, naj se jim izognejo.

meduze morje slovenija klobučarji Andreja Ramšak

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

gullit
30. 04. 2026 16.08
Včasih so pa rožnate meduze opekle kot hudič. Ko sem bil majhen me je ena pri Ižu opekla, da sem se drl na ves glas, kot da me je morski pes napadu.
Kumul
30. 04. 2026 15.26
Žal ne morem, da ne bi napisal: Zanimivo je, da je povprečnemu Janezu logično, da s Triglava nese smeti v dolino, da ne kriči v gozdu, da ne brca čebulic zaščitenih cvetic, da ne lomi vej dreves po nepotrebnem. Na kraj pameti pa mu me pade, da bi nesel pločevinko s plaže kjer je spil pivo. Treba ga je opozarjati, da "ne brca meduz". Na plaži kriči, za sabo pušča smeti in po možnosti na ves glas posluša harmoniko ali cajke. Nadleguje delfine z motornimi plovili. Šxije po ulicah namesto bi stopil do morja. Dobrodošli vsi gostje, pozor vikendaši na vas letijo kritike na obali.
zdravkob
30. 04. 2026 15.19
A te meduze nič ne opečejo?
