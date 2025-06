Zgodovinski trenutek: medved Felix čofota na svobodi, končno v gozdu

Po navedbah društva je Felix po tritedenski karanteni z zanimanjem raziskoval svoje novo okolje, ovohaval drevesa, se igral v vodi ter uporabljal igrala in pripomočke, namenjene spodbujanju njegovih naravnih vedenjskih vzorcev. "Ta zgodovinski trenutek ni pomemben le za Felixa, temveč za vse, ki so leta vztrajno delali, da bi se to zgodilo," so navedli.

V društvu ocenjujejo, da Felix kljub visoki starosti 34 let in dolgotrajnemu življenju v ujetništvu kaže izjemno prilagodljivost.

"Zaradi artritisa prejema blažilna zdravila, sicer pa z užitkom je grozdje, lubenico, kumare in zeleno listnato zelenjavo," so zapisali v sporočilu. Zelo dobro se odziva tudi na vedenjsko obogatitev, ki ohranja njegove naravne nagone in prispeva k dobremu počutju, so dodali.

Felix je eden od zadnjih štirih medvedov, za katere so pristojne institucije v Sloveniji še izdale dovoljenje za bivanje v ujetništvu do njihove smrti. Poleg Felixa so bili to še medved Mitko, ki so ga zaradi slabega zdravstvenega stanja evtanazirali septembra lani, ter medveda Tim in Mici.

Pred prihodom v Arbesbach je Felix več kot tri desetletja preživel v ujetništvu v ogradi pri eni od restavracij v Kočevju. Za njegovo preselitev iz ujetništva v zatočišče, kjer vladajo za medvede veliko prijaznejše razmere, si je kar nekaj časa prizadevala mednarodna organizacija za zaščito živali Fours Paws (Štiri tačke).

V društvu pozivajo lastnike in pristojne organe, naj omogočijo boljšo prihodnost še zadnjima dvema medvedoma v ujetništvu v Slovenij, Mici in Timu.