'Preprečili bomo odprtje kmetijskega sejma v Gornji Radgoni'

"Ti ukrepi ne rešujejo takojšnjih problemov," pravi predsednik sindikata kmetov Anton Medved, ki trdi, da ti ukrepi samo prenašajo administrativne ukrepe z enega na drugega. "Nobeni administrativni ukrepi se ne prenašajo na nikogar," pa očitke zavrača minister Simon Zajc. Pravi, da so vprašali lovsko zvezo, kje je problem interventnega zakona."Namreč interventni zakon v delu, ki se nanaša na medveda, ni problematičen, odstreli medveda se dogajajo. So pa povedali, da je največji problem pri volku ravno to, da je območje preozko določeno. Tako da smo na sestanku storili točno to, kar so lovci želeli, in izpostavili, da bo odstrel hitrejši in učinkovitejši."

A Medveda minister ni prepričal:"Medved je trenutno zanimiv za lovce za odstrel, kajti za kilo mesa medveda dobijo sedem evrov. Če odstrelijo volka, ne dobijo v tem trenutku nič, sledi jim kazen," pravi in doda, da čer ne odstrelijo pravega volka, lovcu "odvzamejo puško in je kazensko odgovoren". Da to preprosto ne drži, trdi minister. Glavna skrb lovcev je bila po njegovih besedah, da bi volka odstrelili na območju, kjer to ni dovoljeno: "Zdaj ko je območje razširjeno na celotno območje, kjer se trop giba, ta strah pred kaznijo odpade." Zavrača tudi očitke o odstrelu napačnega volka: "To, da se govori, da jim bodo puško vzeli, to ne drži, zakon tega ne pravi."