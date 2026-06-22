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Turista mislila, da je medved v kampu udomačena atrakcija

Stari trg ob Kolpi, 22. 06. 2026 20.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lara Miklavčič
Medved v kampu ob Kolpi

Nizozemska turista sta v kampu Madronič ob meji s Hrvaško v objektiv ujela medvedjega mladiča, ki je s hrvaške strani prečkal reko Kolpo. Rjavi medved, po oceni lastnika kampa star dobri dve leti, je najverjetneje zavohal sveže pripravljene ribe. Med kratkim obiskom je radovedno stekel po bregu in se nato vrnil v gozd. To pa ni bil prvi obisk, pred dvema tednoma so ga videli tudi pri bližnjem gostinskem obratu.

Nenavadna osvežitev v Kolpi. V tamkajšnjem kampu so posneli medveda, ki je zaplaval v reki in se vrnil v gozd. In to ni bilo prvič.

Ko je medved prejšnji teden raziskoval okolico Kolpe, sta ga posnela nizozemska turista. "Onadva sta bila tako navdušena, ker prihajata z Nizozemske, to se tam ne dogaja. Nista se v bistvu sploh zavedala, kaj sta videla, sta kar pomislila, da je to udomačen medved, ki hodi pač kot atrakcija," pripoveduje Peter Madronič.

Medved je prišel z druge strani Kolpe, se sprehodil kakih 200 metrov po slovenskem bregu in se nato spet vrnil nazaj na hrvaško stran.

"Morda je bil razlog to, da sta si prej pekla na žaru in mu je pač zadišalo. Nahajal se je na hrvaški strani v gozdu, kjer ni ljudi in kjer se počuti varno," meni Madronič.

Od takrat mladega medveda v tem kampu niso več videli.

"Moram pa povedati, da je bil podoben prizor pred 14 dnevi, približno kilometer in pol nižje pri kolegu, ki se tudi ukvarja s turizmom in je v bistvu tudi potekalo tako," dodaja sogovornik.

To pa se ni zgodilo letos prvič, pravijo, medvedi po Kolpi plavajo skoraj vsako leto maja in začetek junija: "Mi smo vajeni tega, znamo posredovati v taki situaciji, s tem, da se ne čutimo se ogrožene, ker to je mladič. On se boji že samega sebe, človeka pa sploh."

Kamp je varen, pravi lastnik, medved se namreč človeka boji. Tudi obiskovalci ne čutijo strahu.

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