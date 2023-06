Medved na čelu komisije za postavitev spomenika osamosvojitve

Uprava za vojaško dediščino je namreč vladne, lokalne in strokovne institucije ter predstavnike veteranskih organizacij, katerih osnovno poslanstvo je tudi ohranjevanje spomina na dosežke osamosvojitve, pozvala, naj posredujejo imena predstavnikov. V komisijo so tako imenovani strokovnjaki s posameznih področij, ki delujejo na institucijah, pomembnih za izvedbo naloge postavitve spomenika slovenske osamosvojitve v Ljubljani, izhaja iz sporočila po seji vlade.

Ideja o postavitvi spomenika osamosvojitve je sicer znova zaživela po tistem, ko se je zanjo v začetku maja na slovesnosti ob 78. obletnici osvoboditve Vrhnike zavzel nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

Medtem ko so v poslanskih skupinah Svoboda, SD, SDS in NSi naklonjeni ideji o spomeniku osamosvojitve na Trgu republike, v Levici nasprotujejo odstranitvi Tršarjevega spomenika s Trga republike in menijo, da gre za nepremišljeno idejo.