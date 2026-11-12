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Slovenija

Medved napadel domačina med sprehodom, uspelo mu je zbežati

Trebnje, 12. 11. 2026 13.39 pred 18 minutami 3 min branja 8

Avtor:
N.V.
Rjavi medved

V gozdu v okolici Račjega sela je občana napadel medved. Moškemu se je sicer uspelo iztrgati iz njegovih krempljev in prišel je domov, kasneje pa so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Policija bo poskušala izslediti medveda.

Medved je moškega, sicer upokojenega domačina, ki je hodil po dobro znani sprehajalni poti, le 100 metrov od svojega doma, presenetil in napadel, so poročali na Svet24. Kljub temu da je medved precej močnejši in večji, je moškemu uspelo pobegniti in zbežal je proti svojemu domu.

Ko je prišel domov, so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Zdravstveni dom Trebnje, od tam pa v ljubljanski klinični center. Utrpel je težje poškodbe, še dodaja portal, a po prvih informacijah naj njegovo življenje ne bi bilo ogroženo.

Rjavi medved
Rjavi medved
FOTO: Bobo

Ministrstvo za okolje in prostor poziva k previdnosti

Po napadu so se odzvali tudi na ministrstvu za okolje in prostor, kjer so nemudoma vzpostavili stik s pristojnimi službami in Lovsko družino Trebnje, Zavodom za gozdove Slovenije in Policijsko upravo, so sporočili.

Kot so sporočili, prebivalce pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi, in če opazijo medveda, naj o tem obvestijo številko 112. Na voljo je sicer tudi MedvedoFON, ki je dostopen na spletni strani NarcIS v rubriki "Sporoči najdbo".

MOP v sodelovanju s pristojnimi službami zagotavlja izvajanje veljavnega protokola interventnega ukrepanja in v primeru utemeljenih razlogov omogoča tudi takojšnji odstrel medveda, so še dodali. Tudi Lovska družina Trebnje izvaja povečano prisotnost na terenu.

Po odpravi začasne prepovedi se nadaljuje odstrel 206 medvedov, kolikor jih dovoljuje izdana kvota. Lovci lahko odstrelijo medvede, ki ogrožajo ljudi. Kvota na območju Trebnjega še ni izpolnjena, zato je tam odstrel še vedno dovoljen.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom?

Medved se praviloma umakne človeku, pravijo na ministrstvu. Nevarnejša so lahko srečanja z medvedko in mladiči, zlasti če sprehajalec medveda preseneti in ta nima dovolj časa in prostora za umik ali če pes medveda vznemiri.

Ob tem je potrebno upoštevati pravila, da bi se izognili napadu. V gozdu opozarjajte nase, zlasti na nepreglednih območjih in v gosti vegetaciji, psa imejte na povodcu, saj lahko medvedu sledi in ga privede neposredno do vas.

Medvedka z mladičem
Medvedka z mladičem
FOTO: Shutterstock

Če srečate medveda, se mu ne približujte, temveč se počasi umaknite v smeri prihoda, brez hitrih gibov in kričanja. Če pa slučajno pride do lažnega napada, pri katerem ne pride do fizičnega stika, ampak želi zgolj prestrašiti neželenega obiskovalca, obstanite ali se počasi ulezite na tla z obrazom navzdol. Medved se običajno ustavi brez fizičnega stika.

Medveda ne hranite in se mu ne približujte, tudi če je videti miren, in se mu ne približujte, ko se hrani na truplu živali, saj lahko brani svoj vir hrane.

Ne približujte se medvedjim brlogom in ne poskušajte vstopiti vanje, hrane in odpadkov ne puščajte v gozdu ali ob naseljih. Odlagajte jih v medvedom nedostopne smetnjake, da živali ne bi povezovale hrane s človekom.

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KOMENTARJI8

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galeon
12. 11. 2026 14.23
Vaške straže in krivolovi lovci pa bo mir na Zemlji.
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+1
1 0
Limonček60
12. 11. 2026 14.23
Ni šans,d bi šu brez'rajfle'u gozd.Pa če tut 100m od bajte,pa to
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0 0
Animal_Pump
12. 11. 2026 14.21
Zdej bodo spet komentarji...kdo je bil prej tle clovek al medved...kaj pa hodi k njemu v dnevno sobo itd. Veste kva...če bo medved delal stalo okrog moje bajte...bo on odšel ..ne jaz. Pa če ne bom mogel hoditi po gozdu...brez ,da mi medved teži...bo on odstranjen....ne jaz. Vi s samouničevalnim nagonom...se mu pa lahko mirne volje prepustite, da sela z vami kar hoče. Men je vseen.
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0 0
Zokar
12. 11. 2026 14.19
Zakaj policija, ga bodo ja nevladniki izsledili in se mu opravicili, ker ga je domacin zmotil na poti.
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0 0
bohinj je zakon
12. 11. 2026 14.17
Odfrčal bo. Sam si je kriv.
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0 0
Smuuki
12. 11. 2026 14.14
No pa se je začelo tudi pri nas. Bodo nevladniki in sodišče ki so preprečili oziroma zadržali odstrel za več kot eno leto prevzeli tudi odgovornost za nastalo škodo zaradi njihove uveljavitve napačne odločitve? Bo poškodovani terjal odškodnino tudi od njih? Prav bi bilo da vsak za svojimi odločitvami stoji in prevzema tudi morebitno odgovornost.
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+2
3 1
BBcc
12. 11. 2026 14.11
Jaz predlagam da še ovozimo še ene 509 medvedov. Regulacija medvedov tega pa slučajno ne delat, ker to prepreči take stvari. Bog ne daj.
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+1
2 1
galeon
12. 11. 2026 14.08
Policija s tem nima nič in nikol ga ne bo izsledila. Za take stvari so lovci in drugi.
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+2
3 1
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