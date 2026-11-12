Medved napadel domačina med sprehodom, uspelo mu je zbežati

Medved je moškega, sicer upokojenega domačina, ki je hodil po dobro znani sprehajalni poti, le 100 metrov od svojega doma, presenetil in napadel, so poročali na Svet24. Kljub temu da je medved precej močnejši in večji, je moškemu uspelo pobegniti in zbežal je proti svojemu domu. Ko je prišel domov, so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Zdravstveni dom Trebnje, od tam pa v ljubljanski klinični center. Utrpel je težje poškodbe, še dodaja portal, a po prvih informacijah naj njegovo življenje ne bi bilo ogroženo.

Rjavi medved FOTO: Bobo

Ministrstvo za okolje in prostor poziva k previdnosti

Po napadu so se odzvali tudi na ministrstvu za okolje in prostor, kjer so nemudoma vzpostavili stik s pristojnimi službami in Lovsko družino Trebnje, Zavodom za gozdove Slovenije in Policijsko upravo, so sporočili. Kot so sporočili, prebivalce pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi, in če opazijo medveda, naj o tem obvestijo številko 112. Na voljo je sicer tudi MedvedoFON, ki je dostopen na spletni strani NarcIS v rubriki "Sporoči najdbo". MOP v sodelovanju s pristojnimi službami zagotavlja izvajanje veljavnega protokola interventnega ukrepanja in v primeru utemeljenih razlogov omogoča tudi takojšnji odstrel medveda, so še dodali. Tudi Lovska družina Trebnje izvaja povečano prisotnost na terenu. Po odpravi začasne prepovedi se nadaljuje odstrel 206 medvedov, kolikor jih dovoljuje izdana kvota. Lovci lahko odstrelijo medvede, ki ogrožajo ljudi. Kvota na območju Trebnjega še ni izpolnjena, zato je tam odstrel še vedno dovoljen.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom?

Medved se praviloma umakne človeku, pravijo na ministrstvu. Nevarnejša so lahko srečanja z medvedko in mladiči, zlasti če sprehajalec medveda preseneti in ta nima dovolj časa in prostora za umik ali če pes medveda vznemiri. Ob tem je potrebno upoštevati pravila, da bi se izognili napadu. V gozdu opozarjajte nase, zlasti na nepreglednih območjih in v gosti vegetaciji, psa imejte na povodcu, saj lahko medvedu sledi in ga privede neposredno do vas.

Medvedka z mladičem FOTO: Shutterstock